"Esto es así de fácil": Pedrerol calienta el debate sobre quién va a ganar LALIGA centrándose en el Atlético - Barcelona

Se va a disputar la jornada 12 de LALIGA EA Sports y ya se debate sobre quién va a ganar el título. En el último programa de El Chiringuito , Josep Pedrerol dio su opinión al respecto por el Atlético de Madrid-FC Barcelona que se juega este domingo en el Metropolitano. Un partizado entre el primer y el segundo clasificado que para el presentador es clave a la hora de definir las aspiraciones de ambos de cara a hacerse con el trofeo. Todo esto sin olvidarse del Real Madrid .

Tenso debate y cruce de opiniones

Pedrerol, que ya había criticado a Flick por Rodri y la gestión de minutos que ha hecho con él y que ahora ha propiciado que se lesione para varias semanas, empezó explicando que para él la mejoría del equipo de José Mourinho y las últimas victorias que ha logrado son bastante claves a la hora de ver qué equipo es más favorito para ganar el título: "Estamos en un punto en el que parece que el Madrid mejora. Sobre todo, porque ha ganado un partido importante ante el Barça, y eso marca tendencia. Pero hay que ver cómo evoluciona esto y también la continuidad que decíamos, la continuidad del Madrid. Habían hecho un buen partido pero y decía Mourinho también 'aquí no vivimos de ganarle al Barça, vivimos de ganar LALIGA y ganar campeonatos'".

"Es verdad que si el Barça le gana al Atlético de Madrid, yo ahí diré que el Barça es candidato número uno a ganar LALIGA, pero si pierde, el Barça no es candidato a ganar LALIGA, para mí. ¿Estamos de acuerdo que el domingo es un partido tan importante casi para el Barça como El Clásico?", añadió Josep Pedrerol para tensar un debate en el que entraron de lleno Jota Jordi, Juanfe Sanz, Tomás Roncero o José Álvarez.