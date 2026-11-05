Josep Pedrerol tira de las orejas a Hansi Flick por la gestión de Rodri: "Que me lo expliquen"

El FC Barcelona se juega el liderato el próximo fin de semana ante el Atlético de Madrid. Un partido trascendental donde no podrá contar con Rodri Hernández , lesionado en las últimas horas. Josep Pedrerol verbaliza en El Chiringuito que el responsable indirecto es Hansi Flick , del que dice "no haber hecho una buena gestión" de la nómina de minutos del campeón del mundo en este inicio de temporada con el Barça.

"Creo que aquí en el inicio de temporada dijimos que la diferencia entre Barça y Madrid estaba en un fichaje, Rodri. Que Rodri era el fichaje que salvaba al Barça, le hacía mejor, más competitivo para la Champions, porque el líder que buscaba Flick era ese. El Barça gastó 80 millones en un fichaje muy interesante, un futbolista campeón del mundo y Balón de Oro, que quede claro, y que e l Madrid, sin Rodri, iba a ser un auténtico desastre. Y pasan los días y las jornadas y ves que el Madrid, como me dijo a mí, dijo a El Chiringuito , Mourinho, tenía alternativas. Tenía alternativas. Y cuando hablamos de Flick que acertó en muchas cosas, yo, a mí que me perdone, no entiendo cómo ha manejado el asunto Rodri. Un jugador que efectivamente, poco a poco tenía que ir incorporándose, que ha jugado todos los partidos seguidos y le da descanso ante el PSG, que sale luego a salvar los muebles y no puede, y luego juega efectivamente ante el Real Madrid. Y ahora está lesionado para un mes. Para un mes", empezaba contextualizando Josep Pedrerol.

"Entonces creo de verdad que igual que hablamos del Flick, que ha jugado bien, creo que ha manejado mal, solo, en mi opinión, el asunto Rodri. Eso y que luego Mourinho le pintó la cara en El Clásico. Son dos debes de Flick, en mi opinión", concluía.

José Álvarez aporta la versión del Barça de por qué Rodri no jugó de titular en el partido de Champions ante el PSG de Luis Enrique: "A ver, a mí me consta que en el partido de París, Rodri no estaba lesionado, pero no estaba 100%. Recordar que veníamos del partido de Sevilla contra el Betis que hubo poco descanso. Te digo como información, porque lo he preguntado, que no estaba al 100%. Y por eso al jugar dos o tres partidos seguidos más, ha recaído de la lesión de gemelo".

Para Jota Jordi, Hansi Flick sí que ha hecho una buena gestión de minutos con Rodri: "Yo estoy de acuerdo con Flick. O sea, es un jugador que aporta muchísimo. Quizás te puedo llegar a comprar esto: minuto 80 ganando 4-0, dale descanso, cuídalo. Pero no porque sea Rodri. O sea, si lo que queremos es vender que Rodri es un jugador débil muscularmente... yo creo que no. Hay que cuidarlo igual como a Lamine, como a Raphinha, como las piezas clave de este equipo".

Como dato, y antes de lesionarse, Rodri Hernández jugó los 90 minutos en el partido de LALIGA ante el Alavés donde el FC Barcelona goleó por 6-1.

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