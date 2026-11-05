El momento más surrealista de El Chiringuito con la Bruja Lola como protagonista: D'Alessandro no sabe dónde meterse

No es ninguna locura decir que este Real Madrid no tiene nada que ver con el del inicio de temporada. No por la remontada ante el AEK sino porque el conjunto blanco ha recuperado ese gen ganador que parecía haber perdido en las últimas temporadas. El equipo mengue ha pasado de estar casi desahuciado en LALIGA, a ser un firme candidato a ganar todos los títulos. El Chiringuito vivía un momento surrealista cuando, para hablar de la evolución del equipo de José Mourinho, Jorge D'Alessandro volvió a poner encima de la mesa los errores arbitrales del pasado derbi ante el Atlético de Madrid.

"La realidad es la realidad, si anda mal, anda mal, y yo me refiero a que este Madrid ha cambiado las coordenadas absolutas. Tiene orden, tiene concierto, tiene un andamiaje y que es competitivo en LALIGA , como se está demostrando. El Madrid ha perdido de una forma de aquella manera ante el Real Betis y ha sido esquilmado en un derbi con dos expulsiones que en el primer tiempo. Entonces, quiero decirte que la distancia que estamos manejando es de tres puntos rarísimos. Y con los que concierne al Barça, el error estuvo aquí ¿Sabes por qué estuvo aquí? Y aparte en tu dirección, porque tú metiste, claro, la polémica y metiste basura y basura y basura cuando el Madrid la había roto. La descosió en un partido de 7 a 0", acusaba D'Alessandro a un Josep Pedrerol que no daba crédito ante sus palabras.

"Eso que has dicho... acláralo porque me ha parecido muy feo por tu parte. Tú estabas ese día, y al día siguiente tenemos el minuto a minuto de audiencia... bajó cuando hablaste tú", le decía Josep Pedrerol antes de que se desatara una carcajada general en el plató de El Chiringuito. "¡Un aplauso para Jorge D'Alessandro! ¿Mourinho lo ha dicho? ¡Eso era la Bruja Lola! ¿Os acordáis de la Bruja Lola? Estuvo aquí en esta casa, en Telecinco. Bueno Álex sitúa un poco la cosa y luego mete un poco de basurilla", bromeaba Josep Pedrerol haciendo alusión a las surrealistas declaraciones de Jorge D'Alessandro.

El Real Madrid le da la vuelta a la tortilla

Y es que, volviendo a la comparativa entre Real Madrid y FC Barcelona, la remontada del conjunto blanco es total. Los de José Mourinho han pasado de poder estar a nueve puntos del Barça a estar a sólo tres y con el partido entre rojiblancos y azulgranas aún por jugar este fin de semana. En Champions, más de lo mismo. El Real Madrid es el único equipo junto al PSG que cuenta sus partidos por victorias esta temporada. Ocupando esa segunda plaza de la liguilla. Por el contrario, los de Hansi Flick perdieron esa condición de invictos, precisamente ante el equipo dirigido por Luis Enrique, y marchan actualmente en la quinta posición, empatados a puntos con Como, Aston Villa, Manchester City, Liverpool, Club Brujas, Sporting Portugal, Real Betis y Dortmund.

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