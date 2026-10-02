Toni Freixa acusa al "Real Madrid y sus periodistas" de haberse inventado el 'Caso Negreira'

Toni Freixa no tenía un programa fácil este jueves en El Chiringuito. El abogado llegaba para hablar de la última hora del 'Caso Negreira' y los tertulianos no tardaron en recordarle que él había formado parte de la directiva del FC Barcelona en los años de los pagos a Enríquez Negreira. El tertuliano catalán no dudó en contestarles a todos y hacer hincapié en que todo ha sido "una invención del Real Madrid y sus periodistas".

Toni Freixa, sobre los pagos a Enríquez Negreira: "Claro que no me enteraba"

"Dos cosas tengo que decir muy importantes. A ver si las puedo decir. La primera: todo esto que acabas de explicar y que ha quedado corroborado por esa declaración, lamento decirte que no es delito. No sería delito si esa conducta se hubiera producido, porque el artículo 286 bis del Código Penal no tipifica la contratación de un servicio de lobby como una conducta idónea para ser castigada como delito de corrupción deportiva. Ni tampoco es una conducta sancionable según la normativa deportiva y, si lo fuera, está prescrita. Por lo tanto, sigue hablando de lobby porque no estás en el camino que quieres estar, que es que al Barça se le sancione. Esa es la primera cuestión que quiero decir. y la segunda, también muy importante: es la opinión de una persona que sí que ha sido directivo, que sí que ha estado en una junta directiva que pagaba este servicio, cierto, pero que en absoluto ha tenido conocimiento de estos hechos más que cuando se han destapado hace cuatro años, como tantas veces he dicho. Y entonces me decís: 'Es que estabas allí y no te enterabas'. Claro que no me enteraba, ni yo ni el resto de mis compañeros, ni de este servicio ni de tantos servicios como un club que tiene un presupuesto de 1.000 millones de euros paga, porque es un servicio que ya venía heredado y se paga desde el club sin que esa cuestión se entre a tratar en la junta directiva, nunca. Por lo tanto, no estoy dando una explicación en nombre del club, sino estoy dando una opinión personal de lo que entiendo que este servicio suponía".