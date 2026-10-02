La conversación tranquilizadora entre Ceferin y Joan Laporta por el 'Caso Negreira'

EL CHIRINGUITO 02 octubre 2026

José Álvarez ha desvelado en El Chiringuito la conversación privada mantenida por Ceferin y Joan Laporta a raíz del 'caso Negreira'. Los culés pueden estar tranquilos.

El 'Caso Negreira' ha regresado a nuestras vidas -si es que alguna vez se fue- después del comunicado de la UEFA señalando que había recibido un informe de 50.000 páginas por parte del Real Madrid con supuestas pruebas de errores arbitrales. Una noticia que fue recibida con alegría por los aficionados madridistas y con preocupación por los hinchas culé. Durante su intervención en El Chiringuito, José Álvarez ha querido mandar un mensaje tranquilizador a la parroquia azulgrana, desvelando una conversación privada entre Ceferin y Joan Laporta que puede ayudar a entender qué va a pasar en las próximas semanas.

"En la reunión de Copenhague se vieron Ceferin y Laporta, también se vieron con Al-Khelaïfi y hablaron de muchos temas e incluso se reunieron al margen de los demás en una sala de arriba. La sensación y lo que le transmite la UEFA es que no tiene ninguna intención de sancionar al FC Barcelona porque es un tema, lo primero, de justicia española que no ha juzgado, o sea, no ha condenado al Barça por corrupción deportiva y por lo tanto la UEFA no puede y no debe entrar. No, de hecho, de hecho, la jueza... la jueza ya ha dicho calma con las prórrogas, que sigue pidiendo el Madrid, están pidiendo muchas prórrogas... Te estoy diciendo eso, que la UEFA recibe los papeles, por supuesto, pero que no hay ninguna intención ni ninguna suposición de sancionar al FC Barcelona porque, como dicen, es tema de la justicia española, que no ha condenado en ningún momento al Barça y de hecho no quiere prorrogar más este caso, por lo tanto no tiene que entrar la UEFA. Eso una. De hecho me decían: 'Fíjate si está enfadada la UEFA teniendo todo esto que le ha dado hasta la final de Champions al Barça, le ha dado el Spotify Camp Nou en 2029'. Imagínate la sospecha y las pretensiones de sanción que tiene la UEFA con el Barça y Ceferin va en ese sentido", informaba José Álvarez en exclusiva en El Chiringuito.

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