Jorge D'Alessandro defiende a Cristiano Ronaldo pero le manda un 'recado': "No eres inmortal"

La decisión de Cristiano Ronaldo de abandonar la concentración de la Selección de Portugal sigue generando mucho debate, y obviamente también en El Chiringuito. Jorge D'Alessandro -siempre defensor de Leo Messi y crítico en muchas ocasiones con el delantero portugués- ha querido hacer una defensa de CR7 pero no sin antes mandarle un claro mensaje: "No eres inmortal".
"Yo creo que también... creo que el futbolista en un momento determinado puede abrir las puertas. A mí personalmente me ha pasado una cosa y lo hablo por mí mismo, esto lo viví, y me lo dijo un gran amigo. Y me dice: 'Jorge, hoy has ganado tu gran estancia y tu vida eterna en Salamanca'. Le digo: '¿Por qué?'. 'Porque has salido por la puerta grande'. ¿Y sabes lo que pasa? Todos aquellos que me aclamaban en la grada, que aclaman al ídolo —yo no llego ni a la mitad, ni existo, pero sí he vivido la situación de ídolo—, la gente en el fondo despierta dos cosas: odio y envidia. Sí, sí, al jugador aquel que están aclamando, el odio porque te odian 'este sinvergüenza', 'este tal', y la envidia de todo aquel que te quiera alcanzar y no llega nunca, no va a llegar nunca a ser como tú eres. Y eso es el deportista, y eso lo tenemos que saber. Entonces, mi grandeza en Salamanca fue que aquellos que realmente estaban sintiendo el sentimiento del odio, que es rectilíneo, y sí, el maldito que es culebrero, que es la envidia, no pudieron ejecutar en un estadio lleno ese manifiesto porque nunca me vieron fallar en el campo, porque me retiré a tiempo. Y creo que Ronaldo... te estoy contando mi vida, y si alguno lo quiere enturbiar diciendo... por ahí me está escuchando Edu y no me entiende, te lo explicaría, Edu, a los ojos te lo explicaría. Hay que saber retirarse a tiempo. Y creo que Ronaldo no tiene el don de la inmortalidad futbolística. Porque el camino que lleva estaba ya al comienzo de su final de carrera, nada más", clama Jorge D'Alessandro durante su intervención en el programa.
Para José Luis Sánchez, lo que ha habido en todo momento es una gestión nefasta por parte de Jorge Jesús: "Yo creo que hay una cosa que es evidente, que creo que la gestión del seleccionador es nefasta. Cuando tú tienes una dimensión de jugador como la de Cristiano, no es parecida a ninguno: ni a João Neves, ni a Vitinha, ni a João Félix, etc., etc. Es un trato diferente. Partiendo de eso, yo creo que la leyenda de Cristiano no puede irse por la puerta de atrás de la selección portuguesa. Yo creo que Cristiano Ronaldo tiene que esperar a terminar la convocatoria con Portugal, hablar con el seleccionador, hablar con la Federación y decir: 'Señores, si esta va a ser mi relación con el seleccionador, yo aquí pongo el punto y final a mi estancia como jugador de la selección portuguesa'".