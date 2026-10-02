Juanfe Sanz tranquiliza al madridismo con Mbappé: "Va a ser titular ante el Villarreal"

Mbappé ha jugado menos de 90 minutos durante el parón internacional

"Yo he preguntado hoy a gente cercana a Mbappé y... yo, fíjate lo que te digo, creo que hay más gente en Francia que debería estar enfadada con Mbappé que gente en Madrid. ¿Por qué? Pues porque yo creo que en el Real Madrid - Villarreal, Mbappé va a ser titular. ¿Qué quiero decir con esto? Que me... y a ver cómo lo expreso sin que parezca que estoy diciendo que Mbappé se ha borrado con Francia. Estoy diciendo que creo que los jugadores en una temporada tan exigente como esta van a tener comportamientos como este bastante habitualmente. Creo que ha habido varios... podemos ver que ha habido varios jugadores que se han ido de su selección en cuanto han tenido un pequeño susto. Creo que Eric García estaba fastidiado, también se fue. Veremos a ver qué pasa con Raphinha, si es que al final está bien o no. Bueno, hay que ver muchos jugadores de este perfil, y a mí lo que me dicen es que las sensaciones de Mbappé al principio fueron un poco raras cuando se va a ir, y que la situación es que Mbappé no está tan mal. Y teniendo el beneplácito del entrenador, yo no sé si Mourinho prefiere que Mbappé esté en París o que esté con su selección jugando más partidos, teniendo en cuenta que tiene que jugar contra el Leipzig, contra el Villarreal, contra el Barça y contra la Roma de aquí a un mes. Yo lo que quiero decir es que no tengo claro si es que Mbappé pasa del Real Madrid, como hay gente que está insinuando, o que Mbappé está diciendo: 'Prefiero estar en París dos días que estar jugando con Francia, que no me cargue de minutos teniendo que jugar Villarreal, Roma, Leipzig, etc.' Eso es lo que a mí me cuentan", desvela Juanfe Sanz en El Chiringuito.