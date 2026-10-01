Tomás Roncero vincula a Pep Guardiola con el escándalo del Manchester City: "Su palmarés está bajo sospecha"

El Manchester City ha sido declarado culpable de infringir más de 114 normas deportivas y económicas y podría enfrentarse a la expulsión de la Premier League. El conjunto mancuniano está en el centro de la polémica tanto en Inglaterra, como en el resto del mundo. Durante esos años de incumplimientos, Pep Guardiola estaba en el banquillo del equipo. Por ello, Tomás Roncero no duda y afirma que el entrenador catalán "está bajo sospecha" hasta que se demuestre lo contrario. Sus palabras en El Chiringuito han provocado un gran enfado de Carme Barceló.

"Es que son 115 pecados, es una barbaridad, de esta no se pueden librar y en la Premier League no son solidarios con el trampeo. Su historia (de Pep Guardiola) está bajo sospecha. Su palmarés es muy brillante pero está bajo sospecha hasta que se resuelva la investigación, la vida es dura. En el fútbol no hay tantas casualidades. A lo mejor hay modos de operar", comenta Tomás Roncero, que siembra la duda sobre una hipotética participación del técnico catalán en el escándalo mundial del Manchester City.

A Pep Guardiola le salpica la polémica

Diego Plaza revela que ya hay voces muy autorizadas dentro del fútbol inglés que, directamente, están pidiendo que se le quiten al Manchester City todos los títulos que ganó durante los años en los que ha sido declarado culpable: "Sería algo muy llamativo para la historia del fútbol mundial. Por ejemplo, lo que están pidiendo Roy Keane y compañía de que se le quiten esos títulos. Ocho títulos de esa época. Son tres Premier, tres Copas de la Liga. Una FA Cup y una Community Shield".

Diego Plaza explica que el Manchester City todavía puede recurrir la sanción como ya hizo en otra ocasión, aunque esta vez lo tendrá bastante más complicado: "También hubo una sanción de la UEFA que le dejaban dos años sin participar en competiciones europeas, luego fueron al TAS y lo ganaron. En este caso no pueden ir al TAS, pero sí pueden recurrir al Tribunal Superior, que es la última de las últimas instancias. Por lo tanto, esto, por mucho que la Premier quiere que vaya rápido, esto se va a ir postergando".