Edu Aguirre carga duramente contra Jorge Jesús: "Lo que le ha hecho a Cristiano Ronaldo es una vergüenza"

Cristiano Ronaldo ha decidido abandonar la concentración de Portugal debido a los desplantes de Jorge Jesús durante los dos primeros amistosos de la Selección portuguesa durante el parón internacional. El ex del Manchester United ya se encuentra en Madrid y Edu Aguirre no ha podido evitar estallar contra el seleccionador luso al ser preguntado por ello en el programa de El Chiringuito de este miércoles.
"Todo el mundo tiene el umbral de sentirse menospreciado y es una realidad. Yo soy él, y me piro antes. A mí me tiene calentando 30 minutos... Una cosa es que hayan pactado que no iba a ser titular y otra cosa tenerle calentando 30 minutos. Acaba el partido y te quedas con cara de tonto. Todos los jugadores no son iguales. Cuando la Selección de Portugal cae en la Eurocopa o en el Mundial, las críticas van a Cristiano Ronaldo. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es cuidar a tu estrella, a tu leyenda, que es un tío que se está desviviendo por el fútbol y por Portugal. Porque con 41 años no es fácil mantenerse en ese nivel y que te ninguneen de esa manera... Lo que ha hecho Jorge Jesús es una vergüenza y una traición, porque ha tenido un ataque de entrenador cuando él no pinta nada. Ha querido dejar claro quién manda a costa de Cristiano Ronaldo. Y Cristiano se ha cansado. Cristiano no es un muñeco, Cristiano tiene su historia hecha hace 10 años. Tiene goles, pasta, títulos, una familia maravillosa. Puede hacer lo que le dé la gana. Yo soy Cristiano y me hubiera ido antes, mucho ha aguantado para mí", afirma rotundamente Edu Aguirre.
El periodista -y amigo personal de Cristiano Ronaldo- desvela que el futbolista luso siente que sus compatriotas está de su lado en este conflicto y explica el origen de la traición: "Hay una reunión el martes por la noche entre el presidente de la Federación, el seleccionador y Cristiano. Jorge Jesús pide perdón a Cristiano por el ninguneo de tenerle calentando 30 minutos y ni sacarle. Y no solamente le pide perdón en privado sino que le dice que va a pedirle perdón públicamente. Es la promesa de Jorge Jesús a Cristiano. Luego sale en sala de prensa y dice esta serie de mentiras que no se cree nadie, por eso Cristiano Ronaldo explota, porque se siente traicionado. No hay más. Es así. Tu entrenador te viene en privado y te dice que todo va a quedar solucionado y a las 12 horas sales a rueda de prensa y dejas peor a Cristiano y diciendo que es uno más. Pues a casa, y otra cosa. Traición".
Aunque emitió un escueto comunicado a través de sus redes sociales, Cristiano Ronaldo ha prometido que pronto hablará para aclarar lo sucedido y explicar su versión de un conflicto que ha provocado un terremoto en el fútbol portugués y mundial.