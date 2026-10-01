Edu Aguirre y Josep Pedrerol estallan cuando comparan la situación de Cristiano Ronaldo con la de Leo Messi

En las últimas horas no se habla de otra cosa que de la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal y su viaje a Madrid. El delantero portugués dio un escueto comunicado pero afirma que explicará la realidad de lo sucedido dentro de un tiempo. Su decisión de no retirarse de la Selección de Portugal tras el Mundial ha provocado un tenso debate en el programa de este miércoles de El Chiringuito . Para Matías Palacios y Lobo Carrasco, Leo Messi ha sabido gestionarlo mucho mejor que el futbolista nacido en Madeira.

"Messi supo retirarse a tiempo en todo caso, ya se despidió de la Selección de Argentina. Messi tomó una decisión él mismo y Cristiano Ronaldo no porque quería hace el gol 1.000, el gol 1.200. Con 10 o 15 penaltis que le den en la liga árabe lo va a conseguir", fanfarronea Matías Palacios.

Para Josep Pedrerol, el legado futbolístico de Cristiano Ronaldo está mucho más cerca del de Leo Messi de lo que la gente piensa: "Matías, no podemos vender eso. Cristiano Ronaldo está al nivel de Leo Messi y el trato a Cristiano debería ser aparecido al de Leo Messi en Argentina".

Cristiano Ronaldo provoca un tenso debate en El Chiringuito

Para Lobo Carrasco se trata de una mera cuestión de "posibilidades": "Cristiano Ronaldo ya no llega, es otra cosa futbolísticamente. Él no ha tenido las posibilidades de otros. Repásate las últimas Eurocopas, Nations League y Mundiales. Hablo de ahora. Cristiano Ronaldo no llega físicamente ¿Cristiano ha jugado un buen Mundial? Yo valoro mucho que haya aguantado hasta los 41 años, me quito el sombrero pero, ¿en la Eurocopa tuvo alguna para meter? Tuvo. Sólo habláis del gol pero cuando el gol no llega, al futbolista se le desnuda".