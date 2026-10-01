La Federación portuguesa estaba deseando que Cristiano Ronaldo renunciara a la Selección

Cristiano Ronaldo y la Federación portuguesa parecen haber separado sus caminos. El delantero portugués abandonaba este miércoles la concentración de Portugal tras sentirse traicionado y ninguneado por su propio seleccionador, Jorge Jesús. El ex del Manchester United ya se encuentra en Madrid para pasar página y pronto hablará para aclarar lo sucedido. Mientras, José Félix Díaz ha desvelado en El Chiringuito que la Federación portuguesa llevaba meses deseando que el astro portugués renunciara a seguir jugando con su Selección.

"Sí, yo voy a dejar al margen este debate de Cristiano-Messi, que parecemos lo mismo de siempre, de las historias. Y yo voy un poquito a lo de hoy. Al hilo de lo que dice Edu de traición, no sé si va por ahí. Yo tengo una información, es que a la Federación Portuguesa le hubiera encantado que Cristiano Ronaldo hubiera renunciado a seguir jugando en la Selección después del Mundial. De hecho, habló con algunos entrenadores de la posibilidad de que Cristiano ya no siguiera, ¿no? Pues ahora se ha encontrado con una situación es que Cristiano sigue y yo no sé si cuando Edu habla de traición es porque aquí han preparado un escenario para forzar un poco a Cristiano . Eso lo desconozco, pero sí que te puedo decir que la Federación estaba, no deseando, pero no le hubiera importado o incluso a veces, momentos cuando hablaba con entrenadores... porque a Roberto Martínez le tenían sentenciado antes del Mundial. De hecho, le tuvieron sentenciado antes de la Liga de Naciones, para ganar la Liga de Naciones le dieron continuidad y con él siguió Cristiano. Y aquí, durante el invierno, hablaron con varios entrenadores y algunos de ellos que asumían el cargo hablaron de la posibilidad de que no continuara Cristiano", desvela José Félix Díaz.

La traición a Cristiano Ronaldo

El periodista desvela que Cristiano Ronaldo nunca tuvo conocimiento de los planes de la Federación y es por eso que se habla de traición: "Bueno, Pedro Proença dicho a alguno de los candidatos que okay a que no siguiera Cristiano. Por eso lo de traición me cuadra ahora".

Félix afirma que incluso se llegó a poner encima de la mesa el nombre Mourinho para 'echar' a Cristiano Ronaldo de la Selección: "De hecho Jorge Jesus no era ni la primera ni la segunda opción para el banquillo. Yo, de hecho, la semana pasada comenté en As que a uno de los que llamaron fue a Mourinho. Lo que pasa que se cruzó el Madrid y no hubo opción. Estoy hablando de la primavera, ¿eh?, del inicio de la primavera pasada, no de ahora, no de después del Mundial porque estaba sentenciado".

Edu Aguirre habla de un doble juego por parte del presidente de la Federación portuguesa: "Pues a lo mejor Pedro Proença cuando se pone delante de la cara de Cristiano no se atreve a decirle: 'Oye, no quiero que sigas'. Por eso lo de traición. Ese es el mayor problema. El aura que tiene Cristiano porque, si según Félix hay gente que decía que no quería que siguiera Cristiano, a Cristiano no se le ha transmitido eso. Porque Cristiano en el momento, y lo dijo en rueda de prensa el otro día, en el momento que siente que no se le quiere, coge y se va. Si no tiene nada que demostrar. Si tiene 41 años. Si está hasta arriba de goles. O sea, no necesita eso".

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