Tomás Roncero pide a Lamine Yamal que deje de elogiarse a sí mismo: "Deja que te lo digan los demás"

Al igual que está haciendo Kylian Mbappé, Lamine Yamal no para de conceder entrevistas para mostrar al público su candidatura al próximo Balón de Oro . El futbolista del FC Barcelona no para de elogiarse a sí mismo y de enumerar sus méritos cada vez que habla con la prensa y Tomás Roncero ha querido aprovechar su intervención en El Chiringuito para mandarle un mensaje muy claro.

Las palabras de Lamine Yamal en su última entrevista en RTVE: "En el fútbol europeo, porque Messi siempre está ahí, hay pocos jugadores que jueguen como yo juego, que hagan disfrutar de esa manera, y yo lo noto. Es mi objetivo, y mi referente es Neymar por eso. El Balón de Oro tiene que ver con eso, con el mejor jugador, con el que más disfrutas y está un punto por encima. Creo que eso es lo que me diferencia. La gente pide algo que luego no quiere... Piden que los futbolistas sean sinceros, y cuando soy sincero luego dicen: '¿Pero cómo va a decir eso?'. Pero nunca va a cambiar mi forma de ser, soy así y nunca diré algo que no pienso. Seguiré así hasta que me retire y la gente se irá acostumbrando".

¿Está pecando Lamine Yamal de no ser un futbolista humilde?

Unas declaraciones a las que Tomás Roncero no ha dudado en contestar: "No hay que confundir la autoestima con la sobredosis de egolatría hasta el extremo, que te bañes por la mañana en miel y te lamas de lo bueno que te sientes contigo mismo. Me le imagino levantándose por la mañana y diciendo 'estoy delicioso, qué bien juego, soy tan diferente a los demás, estoy un punto por encima, cómo se dividirte la gente conmigo'. Deja que lo digan los demás. No hay nada más bonito en la vida que el reconocimiento social. El hecho de que tu pienses que no es para tanto, no es falsa modestia. Lamine hace jugadas muy buenas que también hacen otros. Yo vi hacer cosas a Ibrahimovic y Ronaldinho que Lamine Yamal no ha hecho. La visión de juego que tenían Luka Modric o Toni Kroos nunca se la he visto. En el Mundial lo demostró. No es el mejor ¿A cuánta gente levantó del asiento en el Mundial?".