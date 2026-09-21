Tomás Roncero carga contra el CTA y LALIGA: "Esto es una guerra y van a por el Real Madrid y Florentino Pérez"

Tomás Roncero ha tenido una de las intervenciones más duras que se le recuerda durante el último programa de El Chiringuito . El tertuliano ha entrado a plató encendido por el arbitraje de Ortiz Arias durante el derbi, en un partido que acabó con victoria para el Atlético de Madrid por 2-1. Tomás Roncero no tiene duda, hay "una guerra" de LALIGA y el CTA contra el Real Madrid y Florentino Pérez. El periodista desvela el sentir de muchos madridistas tras el partido: "Hoy nos han jodido la vida".

Tomás Roncero: "No voy a ser partícipe de esta mentira"

"Déjame hablar, Damián. Es que, después de lo que he sufrido hoy, que me den ganas de irme de aquí, porque yo no tengo por qué aguantar esto. Yo ojalá pudiera dejar de ser periodista e ir y recluirme y pasar del fútbol, porque es cierto esta mentira, te lo voy a decir así de claro, Damián, que esto no es... me da igual el derbi, me da igual. Esto es una mentira. Y yo no voy a ser partícipe de esta mentira, este circo sí que no participo. Estos señores van a por el Madrid y hay que decirlo por su nombre. Van a por el Madrid, hay una guerra desatada contra el Madrid, contra Florentino, contra los vídeos de Real Madrid TV", empezaba Tomás Roncero su intervención.

"Pero si es una guerra, hay armas nucleares y las utilizan contra el Madrid. Este señor es el que le dijo a Lamine Yamal: "Uy, qué pisotón, qué flipado, lo vi y no le saqué ni amarilla y era roja". Es el que le dice a Raphinha: "Me gusta tu bigote", compadreando con los jugadores del Barça, y nos lo ponen en el derbi para provocarnos, para que sepamos la medicina que nos espera, y va a ser así hasta que acabe LALIGA. Y lo siento por ellos, han destruido su negocio. La Liga acaba en septiembre, ¡qué torpeza estratégica! Cargaros al Madrid como hicisteis con Ancelotti en febrero, que ya no le queda, que no hay emoción, que tu negocio se va al garete. Si quieres cortito, ¡disimula! Ya está bien de odiar al Madrid. ¡Le odiáis porque no podéis ni queréis! ¡Le respetan al Madrid, hombre! Dos rojas como una casa. Si dijese al revés dirían: 'Mourinho ordenando a sus cazadores a dar patadas por encima del reglamento, yendo a cazar como hacían con lo de las hienas'. Eso es lo que querían, y ahora el Madrid es víctima, el Madrid de Mourinho es víctima, y lo hemos visto aquí. Y ya está, y al descanso era para haberse ido del campo. ¿No queréis que compitamos? ¡Pues quedaros con vuestra Liga! ¡Quedaros con vuestro Derbi! ¡Quedaros con vuestros árbitros de pacotilla! ¡Quedaros con esta gente que se ríe!", lamenta Tomás Roncero.