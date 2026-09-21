Edu Aguirre critica a Ortiz Arias pero hace autocrítica: "El Real Madrid juega de vergüenza"

Edu Aguirre ha entrado al plató de El Chiringuito encendido por el arbitraje de Ortiz Arias durante el derbi. Para el periodista, el colegiado madrileño "no ha tenido personalidad" y "no se ha atrevido a expulsar al Cuti Romero". Más allá de sus quejas arbitrales, Edu Aguirre ha sorprendido verbalizando -sin pelos en la lengua- el pobrísimo nivel futbolístico desplegado por el conjunto de José Mourinho en la derrota ante el Atlético de Madrid.

"No, es que es una vergüenza. Ya está, esto es una vergüenza. Que el Atleti no esté con nueve jugadores en la primera parte es una vergüenza. Ya está. Hay cosas que no se pueden... que no se pueden debatir. Siempre hablamos de proteger al futbolista, es que no puede ser. Aquí el árbitro no se ha atrevido a echar a Cuti Romero, no se ha atrevido. Punto final. ¿Por qué? Porque es un derbi, porque es en el Metropolitano y porque es la primera parte. Y es un árbitro que se ha visto que durante todo el partido no ha tenido personalidad y no se ha atrevido a echar a Cuti Romero. Porque si esta jugada es con 0-3 ganando el Madrid o con 3-0 ganando el Atleti con el partido sentenciado en el minuto 95, le echa. Pero no se ha atrevido porque lo ha visto aquí, podía haber roto la pierna a Bellingham o la rodilla o hacerle mucho daño. Y no se ha atrevido. Y luego media hora más tarde, luego veremos la entrada a Fede Valverde. O sea, hay cosas que... que yo entiendo a Mourinho. Es de los escándalos arbitrales más grandes que yo he visto nunca, de verdad, porque es un árbitro que ni él ni el del VAR se han atrevido a echar a dos jugadores del Atlético de Madrid. Es de no tener valor, de verlo claramente y no tener valor", opina Edu Aguirre.