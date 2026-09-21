Josep Pedrerol no da crédito con el arbitraje de Ortiz Arias: "El CTA debe admitir que ha sido una vergüenza"

El Real Madrid perdió el derbi ante el Atlético de Madrid por 2-1 pero todos los titulares se los está llevando Ortiz Arias por sus dos polémicas decisiones en las que no consideró oportuno expulsar a Cuti Romero por pisar con los tacos la rodilla de Bellingham y tampoco a Kang in Lee por pisar el tobillo de Fede Valverde. Josep Pedrerol habla en El Chiringuito de un escándalo con mayúsculas y pide al CTA que comparezca públicamente para aclarar los hechos y admitir que ha sido "una vergüenza" de arbitraje.

Ortiz Arias pudo expulsar a Cuti Romero y Kang in Lee pero no lo hizo

"Te digo, el Comité de Árbitros, ¿qué le pasa al Comité, si un jugador está tres meses lesionado por un error tan grave? Que habría sido lesionado igual, ¿eh? Pero, ¿y que no pase nada? O sea, el mensaje que está lanzando este Comité de Competición, en el que yo creía al principio... Que sigue Soto... Soto sigue. Esto no son neverazos. Digo yo, o sea, esto es salir ahí con el club ese que montan ahí, la fiesta de los martes... Hay que decir públicamente: "Esto es una vergüenza y pedimos perdón". El Comité: "Pedimos perdón por estas cosas". ¿No? Que sale ahí la voz... Eh, ahora no salen voces ya. Es que... Sale: "Roja. ¿Cómo?". El Comité de Árbitros, espero que Soto pida perdón por esto, ¿eh? Es gravísimo... Bueno, hay otro caso también en la jornada, ¿eh? Eh, pero es que es ni peor que esto, ¿eh? Cuidado, cuidado con esto... Me tomas el pelo, te ríes de Valverde", afirma Josep Pedrerol en El Chiringuito.

Aunque en la mayoría de ocasiones suele haber opiniones encontradas, por primera vez en mucho tiempo todos los tertuliano del programa parecen coincidir. Ortiz Arias -primer colegiado madrileño en arbitrar un derbi- no estuvo acertado en sus decisiones arbitrales y el Atlético de Madrid pudo acabar el partido con uno o incluso con dos jugadores menos, sin embargo fue el conjunto blanco quien tuvo que jugar buena parte de los segundos 45 minutos con un futbolista menos tras la expulsión de Dean Huijsen por un agarrón a Giuliano Simeone dentro del área que acabó siendo penalti.