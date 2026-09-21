Cristóbal Soria desvela el verdadero problema del Real Madrid: "Eso sí que es historia"

Aunque los errores arbitrales de Ortiz Arias en el derbi parecen evidentes , no son muchos los madridistas que andan preocupados por la situación clasificatoria de su equipo. El Real Madrid se marcha al parón por los compromisos internacionales como cuarto clasificado de LALIGA y, lo peor, a seis puntos de un FC Barcelona que parece imparable. Cristóbal Soria no tiene dudas, eso es lo que más debería preocuparle a los aficionados del conjunto blanco. Puedes ver todas las noticias y vídeos de El Chiringuito aquí .

"Ya hablaremos de cuando si el Madrid juega bien, mal o regular, pero estoy viendo que se nos acaba el programa y no hablamos si el Madrid juega bien o mal. ¡Es que no! ¡Es que no! O sea, ¡vosotros estáis tranquilos con el juego del Madrid, si vosotros los madridistas estáis tranquilos...! Pero... pero que el Madrid va ya cuarto. El Madrid va ya cuarto en mitad de septiembre... ¡Qué no queréis ver el caso por lo que sea, por no contarlo! ¡Qué no es que El Chiringuito vaya en Cuatro! ¡En Cuatro no! ¡Que el que el Madrid va cuarto! ¡Cuarto con siete jornadas de LALIGA! ¡Eso sí que es historia! ¡Eso sí que es historia!", exclama Cristóbal Soria en El Chiringuito.

Para Josep Pedrerol "es historia de la televisión" que Cristóbal Soria haya admitido por primera vez que un árbitro (Ortiz Arias) se ha equivocado en detrimento del Real Madrid: "Que tu digas que esto es roja, creo que es historia de la televisión en España, con lo cual, si tú lo dices, es que es un escándalo descomunal y eso hay que destacarlo". Cristóbal Soria pone de manifiesto también la peligrosidad que puede suponer no criticar que José Mourinho haya salido a hablar mal públicamente de un árbitro: "Que sí, que ha habido un error ¿Pero un error significa que José Mourinho pueda tener barra libre para poner el estamento arbitral mal de arriba a abajo como lo ha puesto? ¿De verdad? Y lo que más me preocupa no es Mourinho, es que todos ustedes le compréis el discurso a José Mourinho. Eso es lo que realmente me preocupa. Vamos, hombre".