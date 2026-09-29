Tomás Roncero sorprendió a todos en El Chiringuito al entrar en el plató con la camiseta de Croacia de Luka Modric , firmada y dedicada personalmente por el centrocampista. Esta decisión llamó la atención de Josep Pedrerol y varios de los tertulianos, especialmente porque hoy martes 29 de septiembre la Selección Española se enfrenta a Croacia en el Sánchez-Pizjuán a las 20:45h (horario peninsular), en el partido correspondiente a la segunda jornada de la Nations League.

Al inicio del programa, Pedrerol preguntó directamente a Roncero qué era aquello y Petón añadió que estaba “con la camiseta del enemigo” , en referencia al rival de España esta noche. Roncero respondió que su intención era rendir homenaje a Modric. “Yo rindo homenaje a la vuelta a España de uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia . Mañana (hoy) me pondré la de España. Hoy (ayer) no hay partido”, explicó el periodista.

Roncero hizo esta elección en forma de homenaje al futbolista con el que mantiene una relación cercana desde su etapa en el Real Madrid. El periodista explicó en el programa que el motivo de llevarla era reconocer el regreso de Modric a España , después de haber dejado el conjunto blanco.

Pedrerol insistió entonces en si le parecía normal que un programa español tuviera a uno de sus colaboradores con la camiseta de Croacia. Roncero defendió que no se trataba de posicionarse contra España, sino de reconocer la trayectoria del centrocampista. “La camiseta de Modric es culto a un jugador fenomenal. Me la firmó, me la dedicó”, explicó.

Roncero recordó además la entrevista que mantuvo con el croata a principios de septiembre para el Diario AS donde Modric le firmó la camiseta y le escribió una dedicatoria. “Para mi amigo Tomás con cariño”, decía el mensaje. El colaborador contó que aquella conversación “fue más una reunión de amigos”. “Me la firmó personalmente y otras tres que le llevé. Le llevé del Real Madrid y me la firmó también”, señaló.

Roncero también reivindicó el peso de Modric en la historia del Real Madrid y le lanzó un dardo a los culés. “Él es historia del Real Madrid. Modric solo tiene más champions que el Barça en toda su historia”, dijo.

La provocación de Petón y la respuesta de Tomás Roncero

Su explicación no evitó que los tertulianos presentes siguieran buscando una reacción por parte del periodista. Petón planteó que todo le hacía pensar que, si Modric marca gol, lo iba a celebrar. “0-1 gol de Modric, lo celebras”, aseguró. Además, Jota Jordi aprovechó para lanzarle otra pulla. “Va con Brasil, va con Francia, va con todos los del Madrid”. Roncero no quiso entrar en ese juego y respondió de forma tajante. “Hay que ganar”.

Los de Luis de la Fuente afrontan el duelo frente a Croacia después de remontar ante Inglaterra en Wembley (2-3) y con el objetivo de mantenerse en la parte alta del grupo. Por su parte, el combinado capitaneado por Luka Modric, que marcó el primer tanto ante la República Checa (1-2), viene de ganar y quiere dar la sorpresa en el Sánchez-Pizjuán como visitante.

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