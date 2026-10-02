El tenso cara a cara entre Juanma Rodríguez y Toni Freixa: "Yo me avergonzaría, esto mancha el fútbol español"

El comunicado de la UEFA sobre el recibo de un informe por parte del Real Madrid con supuestas pruebas sobre el 'Caso Negreira' ha provocado un tenso debate en el último programa de El Chiringuito . Juanma Rodríguez llegaba a plató con ganas de confrontar a Toni Freixa, tertuliano y uno de los miembros de la directiva del FC Barcelona en los años en los que se hicieron los pagos a Enríquez Negreira. Su alegato no deja indiferentes ni a madridistas, ni a culés.

"A mí lo que más me llamó la atención, e imagino que estará incorporado a esos 50.000 folios que ha presentado el Real Madrid —digo que imagino porque no lo sé—, a pesar de que Toni siempre insista en que su señoría no le ha llamado... No tengo ni idea de por qué no te ha llamado el juez, porque el Madrid pidió que se incorporaran tus declaraciones a la causa, y su señoría lo aceptó. Aceptó que se incorporaran. Lo que no sé es si no te ha llamado todavía, o te piensa llamar, o piensa que es irrelevante porque a lo mejor ya tiene suficientes pruebas como para tomar una decisión a favor o en contra del Barça. Eso no lo sé", empezaba Juanma Rodríguez su alegato.

Juanma Rodríguez, muy crítico con Toni Freixa

"Pero a mí lo que más me llamó la atención —y aprovecho sin ningún tipo de hostilidad, vamos, yo creo... yo quiero que al Barça le castiguen porque me parece que esto mancha la competición, más allá de que haya una causa penal comprobable o que se pueda demostrar que el Barça pagó en un maletín a un árbitro, que no creo que se pueda demostrar, o que un árbitro influyó adrede en un partido porque tenía una dirección del Comité Técnico de Árbitros, que tampoco creo que se pueda demostrar— pero esto mancha la competición desde el punto de vista ético. Es decir, a mí como madridista, lo he dicho muchas veces, yo me avergonzaría. Yo no vendría a El Chiringuito a aplaudir. Yo me pondría en aquella bancada para decir que al Madrid le tenían que sancionar, más allá de que se pudiera demostrar que el Madrid compró o dejó de comprar a un árbitro. Esto me parece que, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista del fair play para la competición, es malo, es negativo", continúa el periodista y aficionado del Real Madrid.