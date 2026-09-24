El tenso debate entre Juanfe Sanz y Juanma Rodríguez: "Tienes Mbappéfobia"

Kylian Mbappé y Vinicius son las dos grandes estrellas del Real Madrid. Por lo tanto, es normal que los focos se centren en ellos dos cuando el conjunto blanco no atraviesa su mejor racha de resultados. Juanma Rodríguez se ha posicionado del lado del extremo brasileño y Juanfe Sanz ha hecho lo propio con el delantero francés, lo que ha dado lugar a un tenso debate en el programa de este miércoles de El Chiringuito .

"Hombre, es que dice Juanfe que él cree que Mourinho tenía una idea del Real Madrid sin Vinicius. Y yo creo que quien tenía una idea del PSG sin Mbappé era Luis Enrique, y por eso ha ganado dos Copas de Europa. ¿Eh? Me parece que la idea que tenía Luis Enrique era la de no contar con Mbappé. Dejó de contar con Mbappé y resulta que ha ganado dos Copas de Europa, ¿vale?", empezó Juanma Rodríguez.

"Mbappéfobia" y "Vinifobia" en El Chiringuito

"¿Quién ha fichado a Mbappé? ¿Y quién ficha a Mbappé? ¡Pues díselo a él! (a Florentino Pérez) ¡No me lo digas a mí! ¡No, no, no! ¡Fíjate hasta el punto que estás obsesionado con Mbappé, que yo no he hablado de Mbappé, estábamos hablando de Vinicius, ahora hablaremos de Mbappé, entiendo, pero el director del programa ha considerado que hablábamos de Vinicius y tú has venido aquí para hablar de Mbappé! ¡O sea, tienes Mbappéfobia!", le respondió Juanfe Sanz.

Juanma Rodríguez no se quedó callado y siguió defendiendo a Vinicius: "Si yo tengo Mbappéfobia, vosotros tenéis Vinifobia. ¡Vosotros tenéis Vinifobia! Yo no he visto a Florentino Pérez decir que a Mourinho le ha venido mal contar con Vinicius, y tú sí lo has dicho. Y entonces a ti te digo que del mismo modo... ¡No me metas aquí a Florentino Pérez! No vayas por ahí porque no tiene nada que ver. No te gusta lo que te estoy diciendo, porque tu argumento es que Mourinho tenía un Madrid en la cabeza sin Vinicius. Y lo que yo te digo es que a lo mejor lo que pasó es que quien tenía un PSG sin Mbappé en la cabeza era Luis Enrique y que por eso, desde que ha llegado Mbappé, el Madrid no ha vuelto a ganar la Copa de Europa y la ha ganado el PSG. Es muy sencillo el argumento".