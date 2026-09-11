Tenso debate entre Mati Prats y José Álvarez por Julián, el Atlético y el Barcelona en El Chiringuito

"Yo te puedo asegurar, Josep, que el Barça, el día que habla Julián, desconocía que iba a hablar Julián", comienza diciendo José Álvarez antes de entrar a debatir de forma contundente en El Chiringuito contra Mati Prats. "Julián se siente traicionado, engañado y esa relación es inarreglable, imposible que Julián arregle de nada. ¿Tú, Matías, crees que el Atleti ha hecho bien reteniéndole?", añadió.

Ante esa pregunta tan directa, Prats respondió con contundencia: "Creo que ha sido un golpe de autoridad, un mensaje al mundo del fútbol de que el Atleti ya no vende, el Atleti se queda con sus estrellas, el Atleti no cede a chantajes, que el Atleti no acepta ofertas ridículas a plazos. Creo que es un mensaje fuerte de equipo grande que quiere ser aún más grande y a un rival directo".