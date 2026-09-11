Tenso debate entre Mati Prats y José Álvarez por Julián, el Atlético y el Barcelona en El Chiringuito

"Yo te puedo asegurar, Josep, que el Barça, el día que habla Julián, desconocía que iba a hablar Julián", comienza diciendo José Álvarez antes de entrar a debatir de forma contundente en El Chiringuito contra Mati Prats. "Julián se siente traicionado, engañado y esa relación es inarreglable, imposible que Julián arregle de nada. ¿Tú, Matías, crees que el Atleti ha hecho bien reteniéndole?", añadió.
Ante esa pregunta tan directa, Prats respondió con contundencia: "Creo que ha sido un golpe de autoridad, un mensaje al mundo del fútbol de que el Atleti ya no vende, el Atleti se queda con sus estrellas, el Atleti no cede a chantajes, que el Atleti no acepta ofertas ridículas a plazos. Creo que es un mensaje fuerte de equipo grande que quiere ser aún más grande y a un rival directo".
Esa fue la otra gran pregunta del millón en un debate en el que también salió a relucir el tema de las cláusulas y de los millones que tiene cada club. Mientras José Álvarez insiste en su postura, Mati Prats afirma que "esta película ya la he vivido yo". Considera que "Julián va a ser feliz", pero también lo señala públicamente al decir que "yo creo que Julián se ha portado mal. Ha tenido caras largas, no se ha presentado a entrenar. Julián ha sido un mal profesional durante unas semanas. Ahora, por lo que yo vi ayer en el Liverpool, Julián quiere revertir esto. Y Julián lo va a lograr porque es muy bueno. Porque es muy bueno. Y la afición del Atleti perdona si ve compromiso y sacrificio. Y va a perdonar. Y goles. Yo, lo ideal para mí, escuchar a Julián pedir perdón. O por lo menos escuchar cómo se siente. Escucharle comprometido".