Rafael Louzán responde a la Federación de Marruecos sobre la final del Mundial 2030

Mientras España se encuentra en pleno conflicto con Marruecos por la crisis migratoria de Ceuta, el presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol se ha encargado de echar más leña al fuego. Lo ha hecho asegurando que la final del Mundial 2030, en la que Marruecos será anfitriona junto con España y Portugal, se disputará en suelo marroquí. Fouzi Lekjaa, el máximo dirigente de la institución que gestiona el fútbol marroquí ha asegurado que el gran partido final de la competición será en Casablanca en el Gran Estadio Hassan II, que todavía está en construcción. Una afirmación que ha desencadenado un terremoto en la RFEF y con cientos de aficionados españoles pidiendo que España se retire como organizadora del Mundial 2030 si se confirma esto.

Rafael Louzán tranquiliza con la final del Mundial 2030

Desde El Chiringuito han hablado en exclusiva con el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, para conocer su opinión sobre estas declaraciones y conocer la posición de la Real Federación Española de Fútbol en todo esto. “El presidente de la Federación Marroquí, Fauci, está de campaña electoral. En campaña electoral me parece a mí que se dicen muchas cosas, las cuales muchas de ellas no se aproximan en nada a la realidad. España debe ser, y creo que no hay ningún otro argumento para que no lo sea, la organizadora de la gran final de la Copa del Mundo”, ha tranquilizado el presidente de la RFEF a la pregunta de Juanfe Sanz si es cierto que Marruecos vaya a organizar la gran final del Mundial 2030.