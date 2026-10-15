Tenso cara a cara entre Josep Pedrerol y Cristóbal Soria por José Mourinho: "El Real Madrid no juega a nada"

EL CHIRINGUITO 15 octubre 2026

El Real Madrid ha vuelto a hacer una de sus ya famosas remontadas en Champions. Josep Pedrerol y Cristóbal Soria debaten sobre de quién es el mérito de haber ganado a la Roma.

El Real Madrid ha conseguido una remontada 'marca de la casa' tras vencer a la Roma prácticamente en el descuento. Hay quienes otorgan el mérito a Espí, Endrick y compañía y otros a José Mourinho por haber dado con la tecla en los cambios. Un debate que ha provocado un tenso cara a cara entre Josep Pedrerol y Cristóbal Soria en El Chiringuito.

¿De quién es el mérito de la remontada del Real Madrid? Y es que, para el exdelegado del Sevilla, este Real Madrid sigue sin jugar a nada: "Yo estoy de acuerdo con Edu Aguirre de que yo creo que no se puede señalar, yo creo que lo de Vinícius es normal que se sorprenda, él sabe el partido que ha hecho, pero que no quiere que lo cambien nunca. Pero hay una cosa que quiero decir, con el 3-1 estaba más cerca el 4-1 que el 3-2. Entonces llegan los cambios y yo creo que el Madrid hace un buen partido en el desorden, en el caos. Y creo que el Real Madrid en el desorden y en el caos ahí es donde el escudo, la camiseta, la Champions, os lo compro. Ahí el Madrid sí te compro que sea el mejor equipo del mundo, pero independiente, después de eso, inmediatamente pienso y digo: 'No podemos poner en la foto como triunfador a Mourinho'. Porque este equipo en estos 7 minutos, para mí, para ustedes, algunos minutos más, ha demostrado que es un equipo que tiene cosas. Es un equipo que tiene cosas y es el entrenador el que tiene que hacer jugar a su equipo, el entrenador ¡Y el entrenador se llama Mourinho! Por mucho que queráis aquí vendernos que Mourinho, que Mourinho, no. Este que estamos viendo hasta el día de hoy es el Mourinho del Fenerbahçe. Y el Mourinho que ha salido por la puerta de atrás, claro, porque es que el Madrid no está jugando a nada, Pedrerol".

Rüdiger celebra el gol de la remontada