Sávio Bortolini se rompe al hablar de la situación del Real Zaragoza: “Fue una época que me marcó mucho”

Sávio Bortolini ha sido el invitado especial de El Chiringuito este miércoles. El exjugador del Real Madrid y Real Zaragoza estuvo presente en el programa y participó en la tertulia junto a Josep Pedrerol y el resto de los colaboradores, pero también tuvo un momento para hablar de su etapa como futbolista, su llegada a España y al Real Madrid y la situación actual del equipo blanquillo. Bortolini estuvo en una de las épocas más exitosas del Zaragoza, consiguiendo una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de los títulos logrados en el Real Madrid.

Cuando Pedrerol le pregunta por su carrera y el momento más difícil que recuerda, el brasileño lo tiene claro y comenta sus inicios en el Real Madrid. “Para mí la mayor dificultad fue justo cuando me fui, porque yo soy de Vitória, Espírito Santo, que es un estado al lado de Río de Janeiro. Entonces, yo empiezo ahí y con 14 años yo tengo que ir a Flamengo, a Río. Entonces, en el primer momento yo me quedé, por ejemplo, 10 meses sin ver a mis padres. Porque no teníamos esta cuestión de... problema financiero, los aviones eran para pocos. Entonces eso fue para mí, fue lo más... lo más pesado, porque yo tenía siempre una conexión muy, muy fuerte con mis padres, con mis hermanos. Entonces dejar mi familia en ese primer momento fue... fue muy complicado. Y después, bueno, cuando está ahí, cuando va ganando espacio y tú estás en un grande que es el Flamengo...”, cuenta el delantero.