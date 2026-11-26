El Manchester City no pudo pasar del empate -y dando gracias- ante el Nápoles en Champions. El conjunto inglés ha dado un evidente paso atrás desde la salida de Pep Guardiola el pasado verano. Los citizens han pasado de ser favoritos a ganar todos los títulos, a ser un contendiente más. Erling Haaland salió a hablar tras el partido ante el equipo italiano y dejó unas declaraciones que no han hecho otra cosa que acrecentar los rumores sobre una posible salida del club. Juanma Rodríguez ha valorado sus palabras en El Chiringuito y ha sorprendido diciendo que "el delantero noruego sería mejor '9' que Mbappé para el Real Madrid".

Juanma Rodríguez sigue sin tragar a Mbappé

"A mí me encanta Erling Haaland, pero no podemos (ficharlo) porque habría que vender a Mbappé. La estadística, tú sabes que la estadística es esa ciencia que dice que si tú te has comido un pollo y yo ninguno, entre tú y yo nos hemos comido medio pollo. No, no, no, no, no. El noventa por ciento, lo que diga el noventa por ciento... Yo te digo lo que digo yo, lo que digo yo. Lo que digo yo es que a mí me encanta Erling Haaland, pero que habría que vender a Kylian Mbappé. Y tenemos un problema con Mbappé porque... porque es que ahora si le pones por la izquierda te monta un pollo como le montó a Zidane. Entonces hay que colocarle ya por el centro. Entonces por el centro... por el centro no tenemos... O sea, lo natural y lo normal habría sido construir el Real Madrid con Vinicius por la banda izquierda, que es por donde es desequilibrante, y haber fichado a Erling Haaland como en su día dijo Fernando Sanz, que es un goleador nato, ¿entiendes? Y luego con Diomande le pones por la derecha y ya tenemos el Madrid perfecto. Pero claro, tú imagínate ahora... ¿Ahora qué hacemos? ¿Cómo vendemos a Mbappé?", espetó Juanma Rodríguez nada más entrar a plató.