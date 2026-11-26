EL CHIRINGUITO 26 noviembre 2026

Alberto Núñez Feijóo ha estado en El Chiringuito para dar a conocer su lado más deportivo. El candidato del Partido Popular se ha mojado con todos los temas polémicos.

Alberto Núñez Feijóo ha estado en El Chiringuito a sólo unos días de que se celebren en España las Elecciones Generales. El líder del Partido Popular se ha sometido a un test para dar a conocer su lado más deportivo, siendo el único candidato a la presidencia en aceptar la propuesta de Josep Pedrerol. El expresidente de la Xunta se ha pronunciado sobre todos los temas polémicos, dejando una promesa para el futuro: se encargará de que el 'Caso Negreira' "se investigue hasta el final" dada la gravedad de los hechos.

El test más deportivo de Alberto Núñez Feijóo Sus ídolos deportivos de la infancia "Los jugadores de mi época. Pirri era un fantástico jugador, Camacho era pundonor permanente, Santillana era el mejor rematando de cabeza, Paco Buyo era el portero con el que me identificaba" El primer partido que recuerda "Lo recuerdo bien. Mi padre me invitó a Riazor el trofeo Teresa Herrera a un Dépor-Real Madrid. Perdimos" Nervios con el Dépor "Me pongo nervioso cuando veo cosas que no me gustan y cuando me preocupan temas importantes de mi país, aunque obviamente quiero que ganen mis equipos" Corazón dividido en un Dépor-Real Madrid "Voy con el Dépor. Yo soy del Dépor pero también soy del Celta. Tengo dos equipos muy claramente y después un tercero: no oculto que me gusta el Real Madrid"

Feijóo desvela su lado más futbolero en El Chiringuito