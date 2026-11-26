Alberto Núñez Feijóo ha estado en El Chiringuito a sólo unos días de que se celebren en España las Elecciones Generales. El líder del Partido Popular se ha sometido a un test para dar a conocer su lado más deportivo, siendo el único candidato a la presidencia en aceptar la propuesta de Josep Pedrerol. El expresidente de la Xunta se ha pronunciado sobre todos los temas polémicos, dejando una promesa para el futuro: se encargará de que el 'Caso Negreira' "se investigue hasta el final" dada la gravedad de los hechos.
"Los jugadores de mi época. Pirri era un fantástico jugador, Camacho era pundonor permanente, Santillana era el mejor rematando de cabeza, Paco Buyo era el portero con el que me identificaba"
"Lo recuerdo bien. Mi padre me invitó a Riazor el trofeo Teresa Herrera a un Dépor-Real Madrid. Perdimos"
"Me pongo nervioso cuando veo cosas que no me gustan y cuando me preocupan temas importantes de mi país, aunque obviamente quiero que ganen mis equipos"
"Voy con el Dépor. Yo soy del Dépor pero también soy del Celta. Tengo dos equipos muy claramente y después un tercero: no oculto que me gusta el Real Madrid"
"El que se juzgue de acuerdo con la realidad y con los hechos me da seguridad, no me importa el VAR"
"Con el penalti de Djukic me quedé francamente muy tocado, no lo oculto. Es imborrable y a veces lo utilizo como símil"
"Es muy difícil. El mejor deportista actual, para mí, es Luis de la Fuente. Es el mejor entrenador de fútbol del mundo y yo quiero ser presidente del Gobierno, me fijo mucho en él"
Lamine Yamal y Mbappé eran merecedores del Balón de Oro. No sé quien lo ganará primero pero como se lo dieron a Luis de la Fuente, bien. Mbappé es un jugador que marca diferencias, un jugador rapidísimo, capaz de meter goles en casi todos los partidos. A partir de ahí, que opinen los técnicos. Lamine Yamal es inspiración pura, intuición permanente, una juventud madura, completísimo, si sigue así probablemente pueda ser el Maradona del fútbol español"
"Es un portugués con carácter, yo he tenido mucha relación con Portugal y me caen bien los portugueses. Le está siendo útil al Real Madrid y le deseo mucha suerte"
"Las veces que he ido últimamente sí notaba que había poder, había empresarios, políticos, pero he de decir que conmigo nadie hablaba de algo que no fuera fútbol o política. Al palco del Camp Nou me gustaría ir y de hecho me han invitado"
"Es una persona que ha puesto al Real Madrid en la cúspide muchos años y que tiene el reto de volver a conseguirlo"
"Una persona que motiva mucho a su club, inteligente y audaz"
Puedes ver el test completo reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.