EL CHIRINGUITO 19 octubre 2026

La no expulsión de Arda Güler ante el Sevilla ha encendido a las aficiones de toda LALIGA. Josep Pedrerol hace una reflexión en el programa que te hará pensar, seas del equipo que seas.

El árbitro del Real Madrid - Sevila decidió no expulsar a Arda Güler tras un codazo a Peque y todas las aficiones de los equipos de LALIGA están que trinan. El árbitro no lo vio pero el VAR tampoco decidió llamarle y es precisamente eso lo que ha provocado una indignación generalizada. Josep Pedrerol abría El Chiringuito de este domingo con una profunda reflexión sobre los árbitros y el VAR que te hará pensar, seas del equipo que seas.

El editorial de Josep Pedrerol al inicio de El Chiringuito "Hay tanto lío que hasta me cuesta presentaros este inicio de programa. Lío ayer. Si nos parecía que lo de ayer era mucho, llega lo de hoy y sumamos, ¿no? Sumamos más lío y más polémica a la fiesta. A ver, hago una pregunta, eh. Me da igual que seas del Madrid, del Barça, del Betis o del Sevilla. Si el VAR está viendo la imagen de la retransmisión y en lo que está viendo no le queda claro qué es, ¿qué debe hacer? Si los del VAR están viendo las imágenes repetidas y la acción no queda clara, ¿qué debe hacer el VAR? ¿Llamar al árbitro y decirle 've a la pantalla y mójate tú', o simplemente no llamar al árbitro del campo? ¿Se puede señalar una roja por intuición? ¿Se puede mostrar una roja porque parece que le da en la mandíbula o en el pecho? ¿Qué se pone en lata? Le da, pero no sé dónde. ¿No? El codo parece que sí, pero tampoco lo sé. Es el gran dilema de esta noche", comentaba Josep Pedrerol al inicio de El Chiringuito de este domingo.

Arda Güler, en el partido ante el Sevilla