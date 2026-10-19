El árbitro del Real Madrid - Sevila decidió no expulsar a Arda Güler tras un codazo a Peque y todas las aficiones de los equipos de LALIGA están que trinan. El árbitro no lo vio pero el VAR tampoco decidió llamarle y es precisamente eso lo que ha provocado una indignación generalizada. Josep Pedrerol abría El Chiringuito de este domingo con una profunda reflexión sobre los árbitros y el VAR que te hará pensar, seas del equipo que seas.
"Hay tanto lío que hasta me cuesta presentaros este inicio de programa. Lío ayer. Si nos parecía que lo de ayer era mucho, llega lo de hoy y sumamos, ¿no? Sumamos más lío y más polémica a la fiesta. A ver, hago una pregunta, eh. Me da igual que seas del Madrid, del Barça, del Betis o del Sevilla. Si el VAR está viendo la imagen de la retransmisión y en lo que está viendo no le queda claro qué es, ¿qué debe hacer? Si los del VAR están viendo las imágenes repetidas y la acción no queda clara, ¿qué debe hacer el VAR? ¿Llamar al árbitro y decirle 've a la pantalla y mójate tú', o simplemente no llamar al árbitro del campo? ¿Se puede señalar una roja por intuición? ¿Se puede mostrar una roja porque parece que le da en la mandíbula o en el pecho? ¿Qué se pone en lata? Le da, pero no sé dónde. ¿No? El codo parece que sí, pero tampoco lo sé. Es el gran dilema de esta noche", comentaba Josep Pedrerol al inicio de El Chiringuito de este domingo.
Jose Mourinho declaró no haber "conseguido ver ninguna imagen" de la expulsión que el Sevilla reclamó para Arda Güler en una acción con Peque, tras la victoria de su equipo (4-1) en la visita del Sevilla al Santiago Bernabéu para la novena jornada de LALIGA. "Quiero escapar de la pregunta que para vosotros es la gran polémica. Nadie me ha conseguido hacer ver lo que dicen que ha pasado, no tengo una única imagen. He pedido imágenes de la tele, a mis analistas, que tienen la cámara táctica, que se consigue ver cosas que no se ven en la transmisión de televisión, y no he conseguido ver ninguna imagen de las cosas que están hablando, que han molestado a Luis (García Plaza)", añadió. "Os digo con toda honestidad que, si un día pasa algo que creo que nos ha beneficiado, no tendré ningún tipo de problema en salir y decir, pero creo que nos va a pasar muchas más veces lo opuesto, porque es la tendencia natural de las cosas. Gran victoria del Real Madrid, no he visto absolutamente nada. Si hasta el sábado, cuando tenemos la próxima rueda de prensa del partido del campeonato, alguien me hace llegar una imagen clara y objetiva de algo que yo no he visto y que mi jugador me dice que tampoco ha pasado, ahí estaré, pero, de momento, nada", concluyó.