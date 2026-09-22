La polémica del derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid sigue dando que hablar en El Chiringuito . Esta vez, el debate se ha centrado en Fede Valverde y las palabras de Jota Jordi, que ha puesto en duda la lesión del centrocampista uruguayo después de la entrada de Kang-in Lee. Carmen Colino le ha trasladado durante el programa que en el Real Madrid no habían gustado esas declaraciones y que, una vez conocido el alcance definitivo de la lesión, podría tener que pedir disculpas.

El periodista ha defendido su argumento y ha asegurado que le importaba poco la opinión del Real Madrid . “A mí lo que el Madrid le guste o no, que yo diga, te puedes imaginar lo preocupado que estoy ”, respondió. Su razonamiento se apoyaba en lo que considera una tendencia habitual del conjunto blanco durante los parones internacionales.

Este intercambio se ha producido antes de conocerse el último diagnóstico del futbolista ya que, tras el partido, el Real Madrid solamente había informado de que Valverde sufría un “traumatismo severo en el tobillo izquierdo” y que debía someterse a nuevas pruebas .

La lesión se produjo en la primera parte del derbi, después de la entrada de Kang-in Lee sobre el tobillo izquierdo de Valverde. El uruguayo pudo continuar hasta el final, pero las pruebas posteriores han determinado el alcance del problema. El propio Comité Técnico de Árbitros reconoció posteriormente que el futbolista del Atlético debió ser expulsado por esa acción.

“No es que lo diga yo, es que son las estadísticas. Es el equipo que cuando vienen parones de selecciones, casualidades, le salen lesionados por todos lados. Y el año pasado lo vi y el anterior también y en el anterior también”, afirmó.

Jota Jordi también ha hablado desde su experiencia como futbolista para valorar el supuesto alcance de la lesión. “Puedes tener esguince de grado uno, de grado dos o de grado tres. Grado uno no se considera ni lesión. Grado dos te aseguro que tú no juegas ni un minuto”, sostuvo.

A partir de ahí, planteó que Valverde podría sufrir, como máximo, un esguince de grado uno. “Dos, tres días, y con una infiltración juegas”, añadió. Carmen Colino se limitó entonces a poner el foco en lo que finalmente ocurriría con el futbolista. “Vamos a ver lo que juega”.

La última hora sobre la lesión de Fede Valverde y la respuesta de Jota Jordi

La última actualización sobre el estado de la articulación de Fede Valverde ha llegado durante la mañana de hoy martes 22 de septiembre. El Real Madrid ha confirmado un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo, un diagnóstico muy diferente al escenario que había planteado Jota Jordi en el programa. El uruguayo no irá con su selección para este parón internacional y podría estar de 6 a 12 semanas fuera de los terrenos de juego.

El periodista no ha tardado en reaccionar a este último parte médico a través de su cuenta de X. Lejos de dar por cerrado el debate, se ha centrado en la evolución de la lesión y en el próximo parón internacional.

“Al ser grado 3 (rotura total del ligamento) veremos en 2 semanas (cuando acabe el parón de selecciones) si el Madrid MIENTE en su comunicado o no. Grado 3 son de 2 a 3 meses de baja y posible intervención quirúrgica”, escribió. Jota Jordi ha añadido después que “espera que no digan la verdad y sea solo grado 1 y pueda jugar en 2 semanas”.

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