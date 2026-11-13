Rafael Louzán, en exclusiva en El Chiringuito, tras la reunión con la FIFA por la final del Mundial 2030: "Hay mucho trabajo por hacer"

La pelea por la final del Mundial 2030 ha subido varios grados de temperatura. España y Marruecos mantienen un pulso que ya ha saltado del terreno deportivo al político y que todavía no tiene resolución por parte de la FIFA. Después de la reunión mantenida este jueves con una delegación de más de veinte técnicos del organismo, Rafael Louzán ha atendido en exclusiva a El Chiringuito para trasladar la postura de la Real Federación Española de Fútbol: no contempla otro escenario que no sea disputar en territorio español el partido más importante del torneo. “España no valora ninguna otra alternativa que no sea la final en España” , ha dejado claro el presidente federativo.

Louzán se mostró convencido de que la propia FIFA entiende el planteamiento español. “Creo que las dos personas responsables, este grupo de más de 20 técnicos de FIFA, entienden además que, por sentido común y por lógica, este Mundial es un Mundial europeo y, por lo tanto, esa final no cabe ninguna duda que tiene que ser aquí”, explicó. La reunión llegó después de que los representantes del organismo inspeccionaran el Santiago Bernabéu, dentro de la ronda de visitas a las ciudades candidatas. FIFA evalúa infraestructuras, movilidad, alojamientos y capacidad organizativa en los tres países anfitriones: España, Portugal y Marruecos. Uruguay, Argentina y Paraguay acogerán tres partidos por el centenario. La elección de sedes y el tipo de partidos que albergará cada una todavía forman parte de un proceso abierto.

El conflicto se ha enredado por las declaraciones desde Marruecos. Fouzi Lekjaa, presidente de su federación, ha defendido que la final se juegue en Casablanca, en el futuro Gran Estadio Hassan II, proyectado como uno de los grandes argumentos de la candidatura marroquí. La FIFA, sin embargo, ha insistido en que no existe una decisión tomada y que comunicará la sede “en su debido momento”. En España, la reivindicación ha encontrado además un altavoz político. Alberto Núñez Feijóo aseguró en exclusiva en El Chiringuito que, si llega a la presidencia del Gobierno y la final acaba en Marruecos, defenderá retirar a España de la organización del Mundial.

Louzán espera cerrar la final para España

Preguntado por esa postura, Louzán reconoció que conoce la opinión del líder del PP y que percibe un amplio respaldo social, aunque quiso separar el debate político de la labor federativa. “A la Federación Española nos toca otro papel, que es intentar que eso, de alguna manera, ya lo podamos arreglar en donde hay que arreglarlo”. El presidente admitió, no obstante, que el camino no está despejado: “Me han trasladado que hay mucho trabajo por hacer. Se han hecho algunas cosas, pero creo que no se ha culminado todo el trabajo que hay en España”.

También lamentó que el asunto no se hubiese cerrado antes y apuntó a los calendarios electorales de FIFA y España como factores que dificultan completar ahora el proceso. “Esta va a ser la hoja de ruta final. España está inamovible en este sentido de que este es el camino”, concluyó.