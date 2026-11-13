Oihan Sancet y sus declaraciones sobre Euskadi crean un tenso debate con Toni Freixa y Rafa Almansa implicados: "No quiere"

EL CHIRINGUITO 13 noviembre 2026

Las palabras del jugador del Athletic sobre la selección que "ama" y lo feliz que le haría jugar un Mundial con ella han despertado todo tipo de opiniones en el plató de El Chiringuito

Oihan Sancet ha dejado unas polémicas declaraciones trabas ser citado con la selección de Euskadi por primera vez y han sido tratadas de forma contundente en el último programa de El Chiringuito, donde hay opiniones para todos los gustos y algunas de ellas muy contundentes como son las de Toni Freixa o las de Rafael Almansa. El centrocampista del Athletic Club no forma parte de la Selección Española desde hace dos años y medio. Su bajo rendimiento y recurrentes problemas físicos le llevaron a que Luis de la Fuente dejase de contar con él. Ahora, el jugador, citado con dicha selección autonómica, ha sido tan sincero con sus pensamientos que ha generando cierta controversia por el sentimiento independentista del jugador.

¿Qué dijo Sancet? "Un orgullo. Al final es lo que sueñas desde pequeño, jugar con la selección que amas. Ojalá el día de mañana pueda ser oficial y nos podamos medir en un Mundial contra los más grandes. Creo que es el objetivo principal que tenemos que conseguir entre todos poco a poco. Sabemos que es difícil, pero poniendo cada uno su granito de arena, creo que puede llegar algún día. El hecho de que en otros deportes se esté dando, creo que nos motiva aún más. Creo que se están dando pasos grandes, todavía queda mucho, pero bueno, soñar es gratis. Ojalá el día de mañana podamos pelear un Mundial con la selección de nuestro país", expresó el centrocampista en la rueda de prensa tal y como se puede ver en el vídeo superior. La respuesta en el plató de El Chiringuito Uno de los primeros en manifestarse fue Jorge D'Alessandro. "Yo creo que hay un componente de cierto rencor, de despecho de no estar en la lista, yo lo siento así. Evidentemente por no tener sitio. Yo creo que este chico tiene sitio, a mí me encanta futbolísticamente, pero creo que este paso en falso que da", dijo el exfutbolista y exentrenador argentino. A raíz de eso, Josep Pedrerol le preguntó a sus contertulios si España tendría que convocarle y ahí apareció con contundencia Rafa Almansa: "Él no quiere a España. Si tú no me invitas a tu casa, ¿cómo voy a entrar yo? Él no quiere, lo ha dicho públicamente, quiere quedar campeón todo con su país. Que lo juegue con quién quiera y que se olvide de la Selección. No quiere jugar con España, pues muy bien. Ha sido sincero".