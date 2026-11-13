El cara a cara más político entre Juanma Rodríguez y Jota Jordi: "¿Pero tú desde que nación me hablas?"

La polémica por la presencia de Oihan Sancet con la Selección de Euskadi y su futuro con la Selección Española terminó provocando uno de los debates más tensos de los últimos tiempos en El Chiringuito . Una discusión que fue mucho más allá del fútbol y que acabó convirtiéndose en un auténtico choque de opiniones sobre el sentimiento de pertenencia, la identidad nacional y lo que representa defender la camiseta de España. Juanma Rodríguez y Jota Jordi protagonizaron un cara a cara en el que las diferencias quedaron especialmente claras.

El primero en tomar la palabra fue Juanma Rodríguez, que quiso poner el foco en la importancia sentimental de representar a un país. Para el periodista, la Selección no puede entenderse únicamente desde una perspectiva profesional, como si acudir a una convocatoria fuese aceptar un trabajo más. "Para mí la nación está por encima de las elecciones que representan a la nación", comenzó explicando. Juanma defendió que la identidad nacional tiene un componente cultural, geográfico e histórico que une a las personas y que no debería vaciarse de contenido. En ese sentido, puso como ejemplo los Juegos Olímpicos y a esos aficionados que se levantan de madrugada para seguir deportes que habitualmente ni siquiera consumen. "¿Qué nos pusiéramos delante del televisor a las cinco de la mañana para ver un partido de bádminton en el que hay un español? El único componente que hay es el sentimental", argumentó.

Del ejemplo de Pep Guardiola a la tensión con Jota Jordi

Juanma también introdujo el nombre de Pep Guardiola para hablar de lo que considera una contradicción. El tertuliano recordó que el técnico catalán se declaró independentista después de su etapa como futbolista y cuestionó que hubiese defendido durante tantos años a la Selección Española sin sentir, a su juicio, esa vinculación emocional con el país. "Ha estado aprovechándose del paraguas que le ofrecía la selección nacional sin sentir ningún tipo de vinculación emocional con España", afirmó. Una reflexión que elevó todavía más la temperatura del debate y que terminó desembocando en el momento más directo del enfrentamiento.

Jota Jordi cuestionó los argumentos de su compañero y quiso llevar la discusión al terreno de la normativa federativa. Juanma, sin embargo, no tardó en responder cuando escuchó sus preguntas sobre a qué nación se estaba refiriendo. "¿Pero tú desde qué nación me hablas? ¿Estás hablando desde Barcelona? ¿Barcelona no es española? ¿O tú no te sientes español?", le lanzó. El periodista insistió en que estaba hablando de la nación española y de la vinculación emocional que, bajo su punto de vista, debería existir al representar al país. Jota Jordi, por su parte, recurrió a la normativa de la Real Federación Española de Fútbol y a las obligaciones que contempla para los futbolistas convocados, contraponiéndolas al discurso de Juanma sobre el orgullo y el sentimiento nacional. "La palabra nación y orgullo no lo pone", apuntó. Un intercambio que dejó patente que la discusión sobre Sancet había abierto un debate mucho más profundo en el plató de El Chiringuito.