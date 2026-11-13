La muerte de Jesús de Miguel sigue estando muy presente. Cuesta ver un partido de fútbol sin que haya una acción que te haga recordar lo ocurrido entre él y el portero del Andorra, Jesús Owono . Este último fue uno de los protagonistas en el último programa de El Chiringuito , donde Marcos Benito habló en profundidad del estado en el que está, de cómo se encuentra y de cuáles van a ser sus próximos pasos.

En busca de una disculpa

Así las cosas, lo primero que cónto Marcos Benito es que está intentando hablar con la familia de Jesús de Miguel: "Él tiene la intención de pedir perdón, disculparse de alguna manera. Ha intentado acceder a la familia a través del club y me cuentan que el Tenerife ha pedido quizás un poco más de tiempo. Hace una semana se enterraba Jesús. Yo creo que la familia necesita un poquito más de tiempo porque sigue en un estado bastante duro".

¿Cómo está Owono?

Después, el periodista indicó el estado en el que se encuentra el portero: "Se ha hablado mucho de si se va a retirar, o si va a dejar el fútbol, o si se va a marchar a otro país. Me cuentan que ahora mismo su intención no es esa. Su intención es recuperarse anímicamente, que también lo está pasando mal, por supuesto. Está acompañado por su madre, que ha viajado de Donosti a Andorra para acompañarlo durante todos estos días. También está acompañada su novia, que es psicóloga, y con el psicólogo del club de Andorra, que está prácticamente diariamente con él. Está todo el día con él. Y su idea es, en cuanto se recupere anímicamente, volver a los entrenamientos con su equipo. Y poco a poco ir viendo cómo se encuentra, cómo se encuentra en esa vuelta al trabajo. Y de ahí intentar volver a jugar a fútbol algún día".