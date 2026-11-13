El ataque de risa de Josep Pedrerol al saber que sus fans creen que El Chiringuito es de derechas: "El 20% es por Alfredo Duro"

Una encuesta en las redes sociales de El Chiringuito ha provocado uno de esos momentos que difícilmente pasan desapercibidos en el programa. La pregunta era directa: ¿El Chiringuito es de izquierdas o de derechas? Los resultados no dejaron demasiado margen para la interpretación y Josep Pedrerol no pudo contener la risa al conocerlos en directo . El espacio de debate deportivo quiso compartir con sus seguidores esta cuestión y la respuesta de los participantes fue bastante contundente: un 80% considera que el programa es de derechas, mientras que el 20% restante lo sitúa en la izquierda .

La reacción de Pedrerol fue inmediata. El presentador repasó los porcentajes y se detuvo especialmente en ese 20% que había votado por la opción contraria. "Victoria moral de la izquierda", comentó con ironía al comprobar el resultado. Sin embargo, lejos de quedarse ahí, el periodista volvió a fijarse en la cifra y dejó claro que lo que realmente le llamaba la atención era que hubiese tanta gente que no compartiera la percepción mayoritaria. "No sé cómo he podido ganar un 20%. No sé cómo puedo tener un 20%", aportaba Alfredo Duro entre risas dándose por aludido.

Y es que el nombre de Alfredo Duro ya entró con fuerza en la conversación. La explicación de Pedrerol para entender ese porcentaje minoritario terminó de desatar las carcajadas: "No sé cómo puede tener un 20%. Alfredo representa ese 20%". Una ocurrencia que convirtió el resultado de la encuesta en una pequeña broma sobre el colaborador, al que el presentador señaló como el posible responsable de que una parte de la audiencia no vea el programa como un espacio de derechas.

La broma de Pedrerol con Alfredo Duro

El comentario provocó un momento distendido en el plató, con Pedrerol disfrutando especialmente de la ocurrencia. Tanto fue así que el propio Duro remató la escena con una frase que mantenía el tono humorístico: "Voy a luchar, voy a luchar aquí". Una respuesta que encajaba con la conversación y que prolongó las risas después de conocer el resultado de la encuesta.

Más allá de la broma, el sondeo refleja cómo perciben los seguidores el programa, aunque se trata de una votación realizada en redes sociales y no de una medición representativa de la opinión general. En cualquier caso, la pregunta terminó regalando un momento divertido en el plató. Y Pedrerol encontró rápidamente un responsable para ese 20% que se resiste a colocar a El Chiringuito en el mismo lado: Alfredo Duro.