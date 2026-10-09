Un programa francés reta a El Chiringuito a un debate sobre Mbappé y la reacción de Pedrerol es impagable

El cruce entre El Chiringuito y el programa francés ‘After Foot’, de RMC, ha sumado un nuevo capítulo a raíz de toda la polémica que rodea a Kylian Mbappé. Después de que el espacio galo señalara a Josep Pedrerol como la supuesta voz de Florentino Pérez en los medios españoles, el presentador respondió en directo con ironía y defendió su independencia a la hora de analizar la actualidad del Real Madrid. La réplica no terminó ahí: desde Francia recogieron el guante y propusieron un debate entre ambos programas sobre el delantero. Pedrerol ha recibido la invitación con humor y dejando claro que la idea no le entusiasmaba demasiado, pero entre bromas y unas palabras en francés, ha abierto la puerta a hablarlo.

La crítica desde Francia a Josep Pedrerol por sus comentarios sobre Kylian Mbappé

La polémica comenzó en ‘After Foot’, el programa de RMC en el que se analizó la situación de Mbappé y las críticas que ha recibido en España durante los últimos días. En el espacio francés cuestionaron la posición de Pedrerol y llegaron a describirlo como “la voz de Florentino Pérez”, al considerar que sus comentarios sobre el delantero podían interpretarse como un mensaje procedente de la cúpula del Real Madrid. “Hay que ser preciso, en el momento en el que habla, es que está validado por Florentino Pérez. Significa que el Real Madrid quiere mandar un mensaje a Mbappé”, afirmaron durante el programa.

Entre los asuntos que alimentaron ese debate está el vídeo de Mbappé montando en bicicleta y publicándolo en sus redes sociales durante su proceso de recuperación, su ausencia de varios entrenamientos en Valdebebas y su llegada a Madrid cuando el equipo ya había comenzado una sesión de entrenamiento. Estos episodios habían generado críticas entre parte del madridismo y también habían sido abordados por Pedrerol en El Chiringuito.

Pedrerol recogió los comentarios en su programa y se tomó con humor la etiqueta que le habían colocado desde Francia. “Dice que todo lo que dice Pedrerol está validado por Florentino Pérez, al que le mando el guion yo cada noche y el pobre está ahí… Dice: esto sí, esto no”, ironizó. El presentador negó que su análisis estuviera condicionado por terceros y explicó el motivo de sus críticas al delantero. “Había cosas que podían chocar y molestar al madridista, fue lo que dije. Aquí no nos manejamos por lo que diga nadie, pero, en cualquier caso, aceptamos la crítica y el comentario como animal de compañía”.