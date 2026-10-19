El posible codazo de Arda Güler y su no expulsión divide a los árbitros de El Chiringuito

EL CHIRINGUITO 19 octubre 2026

El codazo de Arda Güler y su no expulsión en el Real Madrid - Sevilla ha provocado división de criterios entre los árbitros de El Chiringuito. Este es su análisis de la polémica acción.

La victoria del Real Madrid por 4-1 ante el Sevilla ha dejado una polémica arbitral que ha dado la vuelta al mundo. La acción de Arda Güler sobre Peque, con 0-0 en el marcador, provocó las protestas del conjunto andaluz, que reclamó la expulsión del futbolista turco por un posible codazo en el rostro del mediapunta. El VAR revisó la jugada, pero no llamó al colegiado Mateo Busquets Ferrer para que acudiese al monitor. Una decisión que ha generado opiniones enfrentadas entre los expertos de El Chiringuito, donde los exárbitros no se han puesto de acuerdo sobre si Güler debió abandonar el terreno de juego.

Los árbitros de El Chiringuito divididos por la polémica de Arda Güler El debate ha dejado dos posturas claramente diferenciadas. Urizar Azpitarte defendió que la acción merecía tarjeta roja al considerar que el turco se giró de forma intencionada para golpear a Peque. “Güler se gira y le da un codazo de manera intencionada a la cara o a la barbilla y eso es una conducta violenta que debe ser castigada con roja”, argumentó. Para el exárbitro, la sanción también sería correcta si el futbolista hubiese intentado golpear al sevillista sin llegar a impactarle de manera clara. Juanfe Sanz compartió esa interpretación y rechazó que el hecho de intentar zafarse de un agarrón justificase la reacción del jugador del Real Madrid. “Tú te quieres quitar a alguien de en medio y eso no es un eximente para que te expulsen. Esto es tarjeta roja, porque creo que hay una conducta violenta”, sostuvo. Para respaldar su argumento, recordó una jugada de Cristiano Ronaldo, que fue expulsado en su etapa en el Real Madrid tras golpear a un rival mientras trataba de liberarse de su marcaje. Josep Pedrerol recordó que el videoarbitraje no puede actuar basándose en creencias. “En el VAR no se manejan por creencias. La creencia es algo muy bonito, pero no es el caso del VAR”, afirmó respondiendo a Juanfe.

Arda Güler, en el partido ante el Sevilla