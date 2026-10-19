Las polémicas arbitrales del Betis – Barça analizadas a fondo por los expertos en El Chiringuito

El FC Barcelona sigue intratable en LALIGA EA Sports. Los de Hansi Flick consiguieron su novena victoria consecutiva en la competición liguera contra el Real Betis en La Cartuja y siguen manteniendo su ventaja de seis puntos sobre el Real Madrid antes del Clásico del próximo fin de semana. Los verdiblancos llegaban en una racha espectacular, pero no pudieron frenar a un Barça que sigue invicto en todas la competiciones. Eso sí, a pesar del abultado resultado (2-5) el encuentro no estuvo exento de polémicas arbitrales. Los expertos de El Chiringuito analizaron todas las jugadas polémicas en el programa y acabaron dándoles la razón a Jota Jordi y José Álvarez.

Pellegrini estalló por el arbitraje contra el Barça

Las decisiones de De Burgos Bengoetxea acabaron frustrando mucho al Real Betis, sobre todo con un gol anulado por mano del Cucho Hernández. Decisiones que acabaron con la paciencia de Manuel Pellegrini que no pudo evitar saltar contra el colegiado en la rueda de prensa posterior al encuentro. "Siempre digo que el trabajo del árbitro es muy difícil y lo último que quiero es darle la responsabilidad del resultado. Para nada es así, pero hay dos jugadas dudosas y una la castiga y otra la premia. Perdemos nosotros, pero jugadas así que son de goles en partido de este calibre... Tenemos que responsabilizarnos de lo que hemos hecho bien y mal. No quiero excusarme en estas injusticias. Hay que sacar energía para salir adelante y mirar de frente a lo que viene", declaró el técnico chileno.

"Me pareció una actuación lamentable, sin criterio futbolístico. Tuvo incidencia en jugadas decisivas que decidieron absolutamente el partido. Dos equipos que se dedican a jugar al fútbol, Lamine hace un gran gol, tuvimos el 2-1 con Bellerín para ponernos en ventaja, luego el gol que nos anulan es mano del Cucho, pero porque el jugador del FC Barcelona le empuja desde atrás. Le pega en la mano, pero si no le empuja el otro jugador no le da en la mano. En el otro gol lo pueden revisar ustedes. Le da a la altura de la cabeza y no hubo llamada al VAR. Y lo que decidió el partido fue la expulsión. Lamine Yamal lo provoca y Facundo respondió. Cualquier árbitro con criterio futbolístico llama a los dos jugadores, le muestra amarilla a cada uno, pero no puede perjudicar a un jugador porque respondió a una agresión. Ahí se terminó el partido", amplió el entrenador sobre las polémicas del encuentro.

Después del partido se pudo escuchar el audio VAR de esa jugada con De Burgos Bengoetxea tratando de explicar por qué anuló el gol. "Para mí se ve la misma fase de ataque porque el Barcelona nunca tiene el control, la posesión de balón", aseguró el colegiado antes de anular el gol de Lo Celso que hubiese significado el empate 2-2 en el marcador.