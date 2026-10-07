Pipi Estrada revela la charla que Mourinho ha tenido con Mbappé: "Dentro del vestuario no"

EL CHIRINGUITO 07 octubre 2026

Ojo a la información que revelan en El Chiringuito sobre la conversación que ha mantenido Mourinho con Mbappé tras los últimos acontecimientos: ¿lío en el vestuario del Real Madrid?

Kylian Mbappé trae de cabeza al madridismo. Estas últimas semanas han sido, otra vez, muy polémicas con él. Su lesión con Francia, sus polémicas vacaciones, sus escapadas a París... Aunque en las últimas horas ya se le ha visto entrenando en Valdebebas, también ha reveado Marcos Benito en El Chiringuito que ha vuelto a viajar a París. Un viaje relámpago que ha confirmado Pipi Estrada, que también le ha contado Jose Pedrerol y a toda la audiencia la conversación que ha mantenido José Mourinho con el jugador del Real Madrid. Una charla que ha catalogado de "chapó".

¿Qué le dijo Mou a Mbappé? Tal y como se puede ver en el vídeo superior, resulta que este martes por la mañana José Mourinho cogió en el desayuno a Mbappé: "Hay una cosa que ha pasado esta mañana. Ha pasado una cosa en el desayuno. José Mourinho ha hecho un a parte con Mbappé y con testigos. Y en ese a parte le ha leído la cartilla. Es más, le dijo, ¿por qué eres tan (omito el calificativo) de publicarlo? Le dice, yo te voy a defender ahí fuera, cuando me pregunten. Pero aquí no te defiendo, aquí no te defiendo". Y es que parece claro que esas imágenes de Mbappé de fiesta y montando en bicicleta no le han gustado nada al entrenador portugués, que ya en su día dijo que "jugador del Real Madrid se es las 24 horas del día". Según estas palabras de Pipi Estrada, parece que Mou está dispuesto a dar la cara por su futbolista en la próxima rueda de prensa, que será bastante movidita, pero que no lo hará dentro del vestuario con sus otros compañeros.

Mbappé celebra un gol con el Real Madrid esta temporada

¿Se quedará en el banquillo? Eso no fue lo único que reveló Pipi Estrada en El Chiringuito, pues también dio a entender que tiene muchas opciones de no jugar el sábado contra el Villarreal: "El sábado puede pasar una cosa. Tiene toda la pinta de que el Bernabéu va a ver algo que no había visto nunca. Puede ver a Vinicius y a Mbappé sentados en el banquillo". Esta afirmación revolucionó por completo el plató. Primero fue Josep Pedrerol el que le respondió: "Si está para jugar y no le pone... Es que no le pone porque no le da la gana. Porque Mourinho entiende que no deben jugar. Si ha dicho que te voy a defender públicamente... Pues sí, te voy a defender públicamente, Pipi. No cuadra con sentarle, porque no le estás generando". Edu Aguirre fue otro que se mojó en el tema: "Mira, si pone a Vinicius en el banquillo y pone a Diomande titular, el Bernabéu le va a aplaudir. Si monta una guerra Mourinho contra Mbappé, es una barbaridad que no tiene sentido para Mourinho. No toca. Aquí hay un salvavidas que, nos guste o no, es Mbappé, que te mete 50 goles. Porque Vinicius no los mete. Bellingham no los mete".