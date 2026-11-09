Pipi Estrada desvela sus sensaciones por ir a Gran Hermano VIP: "Miedo a defraudar"

Tremendo y brutal momentazo el que se vivió en el plató de El Chiringuito . Durante bastantes minutos se mantuvo la emoción para saber qué colaborador de Mediaset iba a ser el afortunado que iba a ir a concursar a Gran Hermano Vip , una nueva edición del mítico programa que promete y mucho. El momento en el que se desveló fue brutal. Como se puede ver en el siguiente vídeo , todos se pusieron de pie y Josep Pedrerol fue el que sacó el nombre de un sobre... Eso sí, la escena se vivió con mucha tensión y desató alguna que otra risa nerviosa. Finalmente, salió a la luz que Pipi Estrada era el elegido y todos estallaron en aplausos.

Pipi Estrada se sincera

Telecinco y Mediaset Infinity preparan esta novena edición de GH VIP, que nos va a tener a todos y todas atrapados desde el primer momento y que promete ser frenética y trepidante. Esa emoción por concursar enganchó a Pipi, que acudió a El Chiringuito para contar de primera mano cuales eran sus impresiones.

"Sensaciones, por ejemplo... Sensación de responsabilidad, miedo a defraudar. Vaya. Sensación de incertidumbre, porque la convivencia en una casa, encerrados, es impredecible, totalmente impredecible. Y luego, vértigo. Vértigo a esta nueva aventura. Pero tengo la responsabilidad, tengo la incertidumbre, tengo el vértigo, pero tengo las ganas también. Tengo ahí una serie de ingredientes y, sobre todo, vivir algo con la edad que tengo, estoy agradecido. ¿Sabes por qué? Porque la vida me ha dado un premio y ese premio tengo que agradecerlo", reveló el nuevo concursante.

La trayectoria televisiva de Pipi es muy amplia, habiendo participado en programas estrellas de la casa como 'Mujeres y Hombres y Viceversa' o 'Supervivientes'. Además, su popularidad televisiva aumentó notablemente a raíz de su relación con Terelu Campos. Ahora se une al reality de Telecinco donde, seguro, revolucionará por completo la convivencia de todos.