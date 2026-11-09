Pipi Estrada desvela sus sensaciones por ir a Gran Hermano VIP: "Miedo a defraudar"

Tremendo y brutal momentazo el que se vivió en el plató de El Chiringuito. Durante bastantes minutos se mantuvo la emoción para saber qué colaborador de Mediaset iba a ser el afortunado que iba a ir a concursar a Gran Hermano Vip, una nueva edición del mítico programa que promete y mucho. El momento en el que se desveló fue brutal. Como se puede ver en el siguiente vídeo, todos se pusieron de pie y Josep Pedrerol fue el que sacó el nombre de un sobre... Eso sí, la escena se vivió con mucha tensión y desató alguna que otra risa nerviosa. Finalmente, salió a la luz que Pipi Estrada era el elegido y todos estallaron en aplausos.
Telecinco y Mediaset Infinity preparan esta novena edición de GH VIP, que nos va a tener a todos y todas atrapados desde el primer momento y que promete ser frenética y trepidante. Esa emoción por concursar enganchó a Pipi, que acudió a El Chiringuito para contar de primera mano cuales eran sus impresiones.
"Sensaciones, por ejemplo... Sensación de responsabilidad, miedo a defraudar. Vaya. Sensación de incertidumbre, porque la convivencia en una casa, encerrados, es impredecible, totalmente impredecible. Y luego, vértigo. Vértigo a esta nueva aventura. Pero tengo la responsabilidad, tengo la incertidumbre, tengo el vértigo, pero tengo las ganas también. Tengo ahí una serie de ingredientes y, sobre todo, vivir algo con la edad que tengo, estoy agradecido. ¿Sabes por qué? Porque la vida me ha dado un premio y ese premio tengo que agradecerlo", reveló el nuevo concursante.
La trayectoria televisiva de Pipi es muy amplia, habiendo participado en programas estrellas de la casa como 'Mujeres y Hombres y Viceversa' o 'Supervivientes'. Además, su popularidad televisiva aumentó notablemente a raíz de su relación con Terelu Campos. Ahora se une al reality de Telecinco donde, seguro, revolucionará por completo la convivencia de todos.
Además de Pipi, los otros dos concursantes confirmados hasta el momento son Arturo Requejo y Karmele Marchante. Eso sí, el periodista deportivo ya empezó a hacer campaña junto a sus compañeros: "Yo solamente quiero decir a toda esa gente que vota que, por favor, que vote con V, no con B. Que vote con V, que es muy importante que vote con V". Además, también contó que será su hijo Borja la persona que esté en el plató defendiéndolo: "Mi hijo Borja vuelve, fue el que me defendió en Pesadilla del Paraíso".
Con la revelación de Pipi Estrada, cada vez se conocen más detalles y la emoción porque empiece el concurso va a más.