Julián Álvarez se para con la afición tras la derrota del Atlético de Madrid y Josep Pedrerol le aplaude: "¡Chapó! Eso no lo hace nadie"

Las imágenes de Julián Álvarez saliendo en coche del Metropolitano tras la derrota del Atlético de Madrid frente al FC Barcelona han sido muy comentadas durante El Chiringuito de anoche. El delantero argentino bajó la ventanilla de su vehículo para atender a varios aficionados rojiblancos que aguardaban su salida, en un gesto que no pasó desapercibido para los colaboradores del programa de Josep Pedrerol.
Lejos de mostrar su enfado por el resultado, varios seguidores quisieron trasladarle su apoyo al futbolista. "Eres muy majo", le dice un niño con el que incluso se hace una fotografía. Otro aficionado también se acerca para animarle después de una noche complicada para el delantero: "Ánimo, tío, que vas a tirar para adelante. Vamos, campeón". Unas palabras de cariño hacia Julián Álvarez pese a la derrota y a las ocasiones que había desaprovechado durante el encuentro.
Sin embargo, José Damián González aprovechó las imágenes para señalar al argentino como uno de los principales responsables del tropiezo del Atlético. El periodista quiso dejar a un lado toda la polémica que ha rodeado al futbolista durante los últimos meses y centrarse exclusivamente en su rendimiento sobre el terreno de juego. "No es el único culpable, pero yo creo que… Olvidemos el caso Julián. Lo que ha pasado todos estos meses. Yo digo que un delantero centro, la estrella del equipo, no puede fallar. Llámese Mbappé, llámese Raphinha, llámese Lamine, o llámese Julián Álvarez, no puede fallar dos goles que pueden decidir y sentenciar un partido", comenzó señalando.
En este sentido, Damián considera que existe un descontento claro con el delantero argentino, aunque quiso matizar que sus críticas tienen que ver con lo estrictamente deportivo. "Hay un malestar. Hay un malestar evidente, pero desde el punto de vista futbolístico. Un gol lleva a Julián Álvarez", añadió.
Una valoración que no compartió Josep Pedrerol, que quiso poner en valor la actitud del delantero a la salida del estadio. Para el presentador, detenerse con los aficionados después de una derrota y atender sus peticiones es un gesto que merece reconocimiento, especialmente en un momento en el que el futbolista podía estar especialmente afectado por lo sucedido durante el partido.
"Sí, pues tiene mérito esto. ¡Chapó! Me parece espectacular. 'Eres muy majo, tío', le dicen. También va a soñar con la jugada, la que bombea seguramente. Va a soñar con esa acción. Y está parándose con la gente, de verdad. Que no pasa casi nunca, eso no lo hace nadie", comentó Pedrerol, destacando que Julián no había evitado el contacto con los seguidores rojiblancos pese al resultado.
Sin embargo, José Damián González volvió a la carga y endureció todavía más su discurso contra el atacante argentino. El periodista consideró que, por encima de cualquier gesto con los aficionados, Julián debía mostrar un mayor agradecimiento hacia el club que apostó por él y le ha permitido convertirse en una de las grandes estrellas del fútbol mundial: "Lo que tiene que hacer Julián es besar por donde pisa el Cholo, sus compañeros de equipo y la afición del Atlético de Madrid. Besar por donde pisa esa afición", asevera.
La intervención del periodista no gustó nada a Josep Pedrerol, que no tardó en mostrar su desacuerdo con una expresión que consideró completamente desproporcionada. "Déjate de besar. ¿Besar por donde pisa la afición? De verdad. Es muy injusto, de verdad", respondió el presentador, visiblemente molesto con la dureza de las palabras de su compañero. En la misma línea se expresó Álex Silvestre: "No hay que ser tan desagradecido. Hay que aplaudirle hoy, dentro de los errores", defendió.
Puedes ver El Chiringuito, a las 00.00 los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.