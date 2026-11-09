Julián Álvarez se para con la afición tras la derrota del Atlético de Madrid y Josep Pedrerol le aplaude: "¡Chapó! Eso no lo hace nadie"

EL CHIRINGUITO 09 noviembre 2026

José Damián González critica duramente al argentino y en el plató afean sus palabras: "Hay que ser más agradecido"

Las imágenes de Julián Álvarez saliendo en coche del Metropolitano tras la derrota del Atlético de Madrid frente al FC Barcelona han sido muy comentadas durante El Chiringuito de anoche. El delantero argentino bajó la ventanilla de su vehículo para atender a varios aficionados rojiblancos que aguardaban su salida, en un gesto que no pasó desapercibido para los colaboradores del programa de Josep Pedrerol.

Lejos de mostrar su enfado por el resultado, varios seguidores quisieron trasladarle su apoyo al futbolista. "Eres muy majo", le dice un niño con el que incluso se hace una fotografía. Otro aficionado también se acerca para animarle después de una noche complicada para el delantero: "Ánimo, tío, que vas a tirar para adelante. Vamos, campeón". Unas palabras de cariño hacia Julián Álvarez pese a la derrota y a las ocasiones que había desaprovechado durante el encuentro. Sin embargo, José Damián González aprovechó las imágenes para señalar al argentino como uno de los principales responsables del tropiezo del Atlético. El periodista quiso dejar a un lado toda la polémica que ha rodeado al futbolista durante los últimos meses y centrarse exclusivamente en su rendimiento sobre el terreno de juego. "No es el único culpable, pero yo creo que… Olvidemos el caso Julián. Lo que ha pasado todos estos meses. Yo digo que un delantero centro, la estrella del equipo, no puede fallar. Llámese Mbappé, llámese Raphinha, llámese Lamine, o llámese Julián Álvarez, no puede fallar dos goles que pueden decidir y sentenciar un partido", comenzó señalando. En este sentido, Damián considera que existe un descontento claro con el delantero argentino, aunque quiso matizar que sus críticas tienen que ver con lo estrictamente deportivo. "Hay un malestar. Hay un malestar evidente, pero desde el punto de vista futbolístico. Un gol lleva a Julián Álvarez", añadió. Josep Pedrerol defiende el gesto de Julián Álvarez tras la derrota

Julián Álvarez, a debate en El Chiringuito