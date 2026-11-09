Guti lo tiene claro con Flick tras el Atlético de Madrid-Barcelona: "Horas bajas"

El último programa de El Chiringuito tuvo un debate muy intenso por el estado del Atlético de Madrid y el FC Barcelona . Y es que la victoria del conjunto barcelonista desató las críticas hacia ambos conjuntos. Por parte del conjunto rojiblanco, José Damián González enfocó su análisis a las ocasiones falladas por Julián Álvarez. Y, por su parte, José María Gutiérrez, Guti, afirmó que el conjunto que dirige Hansi Flick es un equipo endeble y al que los de Diego Pablo Simeone pudieron ganar perfectamente sin hacer un gran partido.

Sin embargo, a Josep Pedrerol no le cuadra esta explicación: "¿Pero qué están criticando a Julián Álvarez? Celebrasteis que se quedaba en el Atlético y ahora machacáis porque falta goles. No vale celebrar que se queda. He escuchado mucho al Atlético y creo que es injusto señalar solo a Julián Álvarez esta noche", afirma el presentador.

Así señaló José Damián a Julián Álvarez por la derrota: "Yo creo que el Atlético de Madrid ha perdido el partido, evidentemente ha sido muy superior, abrumadoramente superior al Barcelona en el primer tiempo y ha sido inferior al Barcelona en el segundo. Dicho esto, hoy el partido se ha perdido porque la araña ha sido Fermín y un jugador, un delante de los centros, estrella de cualquier equipo, llámese Julián, llámese Mbappé… un delantero centro estrella de ningún equipo lleva un gol. El Atlético de Madrid no puede ganar la liga con su delantero centro", explica.

Por su parte, Guti arranca con su análisis: "Hasta que le ha dado el físico, el Atlético ha sido bastante mejor que el Barcelona. Un Barcelona que viene en horas bajas, que ha ganado porque tiene mucho talento arriba. Es que tiene mucho talento. Esto es como cuando el Madrid juega mal y gana, pues esto es el Barcelona, igual. El Barcelona ha jugado mal y ha ganado porque tiene mucho talento arriba y porque tiene un jugador que se llama Lamine Yamal que soluciona partidos al lado de Fermín. Pero evidentemente, mientras el Atlético y le ha dado el físico, el Atlético ha sido bastante mejor que el Barcelona. Pero es preocupante para el Atlético de Madrid que a la altura que estamos de temporada solo le dé para competir 35 minutos el físico. Creo que eso es algo preocupante para el Cholo, tiene que ser algo preocupante", asegura.

Sin embargo, su opinión sobre el FC Barcelona es muy diferente: "¿Y que el Barça está en horas bajas?", le pregunta Pedrerol a Guti. "Para mí, a nivel de fútbol, sí. O sea, de lo que nos tenía acostumbrados del inicio de liga que había hecho, ahora mismo, estos tres partidos, yo creo que se le han visto los colores. El Atlético de Madrid, lo que ha dicho Damián, si está fino, con muy poquito, le ha podido meter tres en 30 minutos. Con muy poquito. Pero Julián no está. Es que esa es la realidad. Julián no está. Aparte de los fallos, o sea, se le ve en el campo que es un jugador que ahora mismo no está", sentencia.

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