Entradas para Bad Bunny y pipas: Jota Jordi reparte regalos en el plató de El Chiringuito

Jota Jordi no perdió ni un segundo: nada más consumarse la victoria del FC Barcelona en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid, el colaborador de El Chiringuito saltó al plató dispuesto a ajustar cuentas personales con el Atlético de Madrid. Lo que para muchos fue un triunfo liguero importante, para él se convirtió en la oportunidad perfecta de devolver, con creces, las provocaciones que el club rojiblanco había lanzado meses atrás. Pipas y entradas para Bad Bunny volvieron a ser las protagonistas, pero esta vez en boca del tertuliano azulgrana y con el sabor de la victoria y las repartió entre Petón y José Damián González, ambos reconocidos aficionados del conjunto colchonero.

De este modo, la victoria del Barcelona le dio a Jota Jordi el contexto ideal para sacar pecho. Tres puntos importantes en LALIGA, sí, pero sobre todo la ocasión de cerrar un ciclo de tensiones mediáticas en el que él había sido uno de los protagonistas más visibles del lado culé.

Durante el pasado mercado de verano había defendido con insistencia que el Barcelona tenía opciones reales de hacerse con Julián Álvarez e incluso aseguró conocer detalles de un supuesto compromiso del Atlético para facilitar su salida si llegaba una oferta satisfactoria. Aquellas afirmaciones le situaron en el centro de uno de los enfrentamientos mediáticos más calientes entre ambos clubes. El Atlético respondió entonces con una campaña de ironía en redes sociales que Jota Jordi no olvidó.

Los tuits del Atlético de Madrid que Jota Jordi recuerda meses después: