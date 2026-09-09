El padre de Rodrygo Goes da esperanza con su fecha de regreso: "Será antes"

Son muchos meses de sufrimiento y trabajo en solitario los que lleva Rodrygo Goes para recuperarse de una rotura de ligamento cruzado anterior y menisco externo en la rodilla derecha que le llevó a pasar por el quirófano. El jugador del Real Madrid afronta la recta final de su recuperación y su padre, Eric, habló con El Chiringuito y confirmó la fecha en la que su hijo estaría totalmente recuperado.

Por desgracia para el madridismo y para José Mourinho, aún le quedan varios meses para volver a competir. El plazo inicial era para febrero, pero hay muchas opciones de que pueda jugar antes según lo que dijo su padre: "Rodrygo volverá en un momento importante y será importante, como siempre. Yo creo que llega antes de febrero". Justo por esas fechas, el Real Madrid debería estar afrontando las rondas finales de la Copa del Rey y estar metido de pleno en las eliminatorias de la Champions League.