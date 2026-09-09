El padre de Rodrygo Goes da esperanza con su fecha de regreso: "Será antes"

Son muchos meses de sufrimiento y trabajo en solitario los que lleva Rodrygo Goes para recuperarse de una rotura de ligamento cruzado anterior y menisco externo en la rodilla derecha que le llevó a pasar por el quirófano. El jugador del Real Madrid afronta la recta final de su recuperación y su padre, Eric, habló con El Chiringuito y confirmó la fecha en la que su hijo estaría totalmente recuperado.
Por desgracia para el madridismo y para José Mourinho, aún le quedan varios meses para volver a competir. El plazo inicial era para febrero, pero hay muchas opciones de que pueda jugar antes según lo que dijo su padre: "Rodrygo volverá en un momento importante y será importante, como siempre. Yo creo que llega antes de febrero". Justo por esas fechas, el Real Madrid debería estar afrontando las rondas finales de la Copa del Rey y estar metido de pleno en las eliminatorias de la Champions League.
No fue el único tema del que Marcos Benito le preguntó al progenitor del futbolista brasileño, sino que también le cuestionó sobre la relación que tienen con José Mourinho, que no ha podido aún contar con él: "Muy bien. Tenemos una relación muy especial, como todos, tenemos relación con todos. Eso es importante".
A la espera de Rodrygo, al que el club ha mostrado haciendo ejercicios sobre el césped de Valdebebas, Mou está usando muchas variantes para jugar en el extremo derecho. Por ejemplo, en el último encuentro que disputaron este martes contra el Inter de Milán en la Champions League, el futbolista que jugó por ahí fue Braim Díaz.