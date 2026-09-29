Paco García Caridad se lleva aplausos en El Chiringuito tras su exposición sobre Negreira: "No me lo vas a quitar de la cabeza"

Entre tanto debate por el Balón de Oro, la complicada situación institucional del Manchester City o los rumores de cara a un mercado de fichajes invernal que comienza a calentarse, los tertulianos de El Chiringuito también abordaron asuntos que llevan varios años instalados en nuestro fútbol como el 'Caso Negreira'.

En la últimas horas se conoció el último movimiento azulgrana. El FC Barcelona llevará al Real Madrid a los tribunales con un acto de conciliación emplazado para el próximo 25 de noviembre por unas rotundas declaraciones de Florentino Pérez.

El presidente blanco hablaba en una de sus últimas comparecencias de una "corrupción sistemática" de la que "LALIGA y la Real Federación Española de Fútbol eran cómplices". Unas palabras que han motivado la acusación legal de la entidad azulgrana y que también fue analizada por el citado programa deportivo de esta casa.

El discurso de Paco García Caridad sobre Negreira... ¡Que acaba en aplausos!

El periodista Paco García Caridad arrancó los aplausos de los presentes en el programa del pasado lunes al hablar de Negreira. Su reflexión comenzó abordando toda la polémica que está rodeando al Manchester City: "No hablemos con el lenguaje administrativo para intentar decir muchas cosas, muchas palabras, y no decir absolutamente nada. Le han engañado... y le han engañado. Lo sabía Soriano, seguramente lo sabía Begiristain y seguramente lo sabía o se lo comunicaron a Guardiola.