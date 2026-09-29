Paco García Caridad se lleva aplausos en El Chiringuito tras su exposición sobre Negreira: "No me lo vas a quitar de la cabeza"

Entre tanto debate por el Balón de Oro, la complicada situación institucional del Manchester City o los rumores de cara a un mercado de fichajes invernal que comienza a calentarse, los tertulianos de El Chiringuito también abordaron asuntos que llevan varios años instalados en nuestro fútbol como el 'Caso Negreira'.
En la últimas horas se conoció el último movimiento azulgrana. El FC Barcelona llevará al Real Madrid a los tribunales con un acto de conciliación emplazado para el próximo 25 de noviembre por unas rotundas declaraciones de Florentino Pérez.
El presidente blanco hablaba en una de sus últimas comparecencias de una "corrupción sistemática" de la que "LALIGA y la Real Federación Española de Fútbol eran cómplices". Unas palabras que han motivado la acusación legal de la entidad azulgrana y que también fue analizada por el citado programa deportivo de esta casa.
El periodista Paco García Caridad arrancó los aplausos de los presentes en el programa del pasado lunes al hablar de Negreira. Su reflexión comenzó abordando toda la polémica que está rodeando al Manchester City: "No hablemos con el lenguaje administrativo para intentar decir muchas cosas, muchas palabras, y no decir absolutamente nada. Le han engañado... y le han engañado. Lo sabía Soriano, seguramente lo sabía Begiristain y seguramente lo sabía o se lo comunicaron a Guardiola.
Y él dice: 'Si me mienten'... ¡Le han mentido claramente! Le han mentido absolutamente y Guardiola está manchado por estos títulos que le correspondieron en estos días. ¿Por qué? Ya no hablamos de su fútbol, si su fútbol es muy bueno. En el Orense jugaría perfectamente, pero en el Orense no podía fichar a los jugadores que tenía. Jugaría de maravilla, y estaría en tres ligas, ¿Sabes? Pues mira, perdón Orense, no... su fútbol es muy bueno, pero su fútbol se ha aprovechado de jugadores que han pagado y que han sobredimensionado con la pasta que recibían injusta o tramposamente según los cargos de la Premier League".
Fue entonces cuando enlazó el caso citizen con el 'Caso Negreira': "Y luego, si hablamos de que no le han mentido... no, no le han mentido, le han dicho que es la interpretación, pues mira, la interpretación es la que no tiene la Premier. ¿Qué interpretación? Tiene 114 casos, joder. Y luego pasará la geopolítica que dice Petón, que es lo mismo que pasará con Negreira. Busco la relación porque son trampas. Es una trampa y es otra trampa. ¿Podemos demostrar que los árbitros se han sentido influidos por las decisiones de ascensos y descensos y han podido actuar de una manera concreta en el campo? Todos los árbitros te dicen, no hace falta penalti, es actuar y cómo tratas a uno y a otro. Ya está, decides así porque tienes miedo a quedarte sin el trabajo de estar en Primera División".