El Chiringuito muestra el rondo más tenso de la Selección Española con Rodri como protagonista

La Selección Española entrenó este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas antes de viajar a Sevilla para enfrentarse hoy martes a la Croacia de Luka Modric en el Ramón Sánchez-Pizjuán. En El Chiringuito han analizado uno de los rondos del entrenamiento, donde se puede inferir -con sólo echar un vistazo- las jerarquías que hay dentro del vestuario de España y como Rodri Hernández tiene un papel de "capitán general" del equipo.

En las imágenes del entrenamiento se puede ver como Rodri Hernández se intenta 'escaquear' en cuanto puede para no meterse dentro del rondo y para ello utiliza "la autoridad" que tiene como capitán, hasta el punto que compañeros como Fabián Ruiz, Cucurella o Mikel Merino se llegan a molestar -siempre en un contexto deportivo- con la actitud del futbolista del FC Barcelona. "En este rondo no hay solidaridad" , se llega a escuchar a Marc Cucurella. "Rodri ha roto el rondo" , se le oye a Mikel Merino. "Yo creo que estaba de mal humor" , se le entiende a Fabián Ruiz.

Josep Pedrerol se quedó alucinado tras ver las imágenes: "Yo día que exactamente eso (buen rollo) no hay. Me he quedado... ¿Uno que da mal rollo suele pasar?". Paco Buyo quiso quitarle hierro al asunto y señalar que, pese a lo impactante de las imágenes, ver este tipo de acciones es más habitual de lo que parece. "Mal rollo no. Es habitual este tipo de disputas para entrar dentro del rondo. Eso es habitual", afirma el exportero del Real Madrid. Juanfe Sanz tampoco ve muy 'sanas' las actitudes de Rodri Hernández con sus compañeros de Selección: "Me ha llamado la atención porque Rodri llevaba mucho la voz cantante, realmente era el que mandaba. El decía quién se ponía en el rondo, quién no... Entiendo que es el capitán pero hoy estaba cruzado".

Luis de la Fuente hace tres descartes ante Crocia

El delantero Roberto Fernández, el extremo Yeremy Pino y el defensa Robin Le Normand son los tres descartes del seleccionador de fútbol, Luis de la Fuente, ante el partido de este martes frente a Croacia en el estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones. Roberto Fernández ya quedó fuera de la convocatoria ante Inglaterra en Wembley el pasado sábado, al igual que el lateral Iván Fresneda y el extremo Víctor Muñoz, que en esta ocasión sí forman parte de los 23 inscritos, informa la RFEF.

Además del ariete del Espanyol, De la Fuente ha descartado a Yeremy Pino y a Le Normand, quien se incorporó ayer, lunes, a la convocatoria en lugar de Eric García debido a las molestias en una rodilla que sufrió en el calentamiento del encuentro ante Inglaterra. Es la primera vez que Iván Fresneda, del Sporting de Portugal, entra en una lista para un partido oficial y lo va a hacer con el dorsal número 4. Fresneda, de 22 años, nunca ha jugado con la selección absoluta y se incorporó a la convocatoria de los cuatro partidos de la Liga de Naciones en sustitución del lesionado Pedro Porro después de ser llamado para la sub-21.

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