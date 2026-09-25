Los mejores momentos de El Chiringuito, de hoy 25 de septiembre: el fichaje de Guti, el Balón de Oro y más

El último programa de El Chiringuito de esta semana ha dado para mucho. Josep Pedrerol y todo su equipo de tertulianos han repasado la actualidad del fútbol español, que no para pese al parón de LALIGA por los compromisos internacionales. Un programa que ha estado marcado por el anuncio del segundo fichajes de la temporada, y que no es otro que el regreso de Guti . Vuelve a ver aquí, íntegro y a la carta, el programa de este jueves.

" Cuando el ego supera al talento, no eres una superestrella. Repito la frase de José Mourinho. Eso pasa mucho en la tele, más que en el fútbol", arrancaba Josep Pedrerol el programa de este jueves.

La gira de entrevistas de Lamine Yamal

"No es necesario adularse, que lo adulen los demás. Es un buen jugador, un excelente jugador, pero no hace falta que lo diga. No es sinceridad, es repetitivo. Es repelente", señala Edwin Congo. Tomás Roncero aprovecha también y le manda un mensaje muy claro a Lamine Yamal: "No hay que confundir la autoestima con la sobredosis de egolatría hasta el extremo. Deja que lo digan los demás, no hay nada más bonito que el reconocimiento social".

Cristóbal Soria avisa con Lamine Yamal

El exdelegado del Sevilla ha dejado claro que a Lamine Yamal le falta, tanto a nivel personal como a nivel de club, personas que le ayuden a bajar los pies a la tierra: "Estoy convencido de que va a ir madurando, pero sigo echando en falta dos años después ese alguien que le eche el brazo por encima, tiene muchos tics en el campo". "Pues olvídate", sentenciaba Tomás Roncero a su compañero.

La opinión de Grimaldo sobre el Balón de Oro

Juanfe Sanz entrevistó a Álex Grimaldo, quien dio su opinión sobre quién debe ganar el próximo Balón de Oro: "Está claro que tiene que ser un jugador español, no entiendo la duda, no entiendo cómo puede entrar otro futbolista en este debate. Mbappé me parece uno de los mejores jugadores del mundo pero me parecería injusto que no fuese un jugador español. Para mí Lamine Yamal me parece el mejor jugador del mundo, pocas veces ha ganado el Balón de Oro un jugador que no hubiese ganado títulos esa temporada, si no Messi hubiera ganado 15 Balones de Oro.

Carme Barceló le daría el Balón de Oro a Messi

Pese a ser aficionada del Barça, Carmen Barceló tiene claro que el Balón de Oro debería ser para Leo Messi: "Yo este año, a Leo Messi. Me parece que ha hecho un Mundial extraordinario y que nos ha puesto el babero a todos los que amamos este deporte. Yo lo quiero para Messi. Como culé, tento tatuado a Messi en mi pies. Es historia del barcelonismo y el mejor jugador que han visto estos ojos y Lamine Yamal y Rodri Hernández son maravillosos.

Guti regresa a El Chiringuito

Tras dar varias pistas durante todo el programa, Josep Pedrerol anunciaba el regreso de Guti a El Chiringuito tras varios años de ausencia. Los tertulianos celebraron la noticia por todo lo alto en plató. Es el segundo fichaje de la temporada tras Mati Prats.

MÁS NOTICIAS