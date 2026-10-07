Mbappé vuelve a viajar a París y desata las especulaciones en El Chiringuito: "Trato de hilar cosas"

Kylian Mbappé sigue en el centro de la polémica. Tras volver de sus 'vacaciones' en París, el delantero francés ha regresado a los entrenamientos en Valdebebas para unas horas después... ¡Irse de nuevo a la capital francesa! Marcos Benito ha contado la información en exclusiva en El Chiringuito y sus palabras han dado lugar a múltiples especulaciones sobre qué debe estar pasando en la vida del futbolista de Bondy para estar viajando tanto a París en los últimos días.

"Pues resulta que Mbappé hoy ha estado en torno a una hora, una hora y media a lo sumo dentro de las instalaciones de Valdebebas. Por qué? Porque a las 11 de la mañana tenía un vuelo a París. Kylian Mbappé a las 11 de la mañana se ha marchado a París. Se ha marchado a París, ha pasado todo el día y ha vuelto a Madrid, ha aterrizado en Madrid a eso de las 21:00 - 21:15 horas. Yo eso no lo sé porque no lo he preguntado (si tenía permiso del Real Madrid), pero me extraña que a cuatro días de un partido en el que su aparición, según informa el club, está asegurada prácticamente, porque no es una lesión como tal, está bien.... Pero hoy no ha entrenado al mismo ritmo que sus compañeros. O sea, a cuatro días de un partido, ¿todavía no estás en en dinámica de partido? No sé...", señalaba Marcos Benito durante su intervención.

¿Qué le pasa a Mbappé?

Josep Pedrerol ha especulado con la posibilidad de que Kylian tenga un problema familiar en su ciudad natal, motivo que explicaría sus últimos viajes a la capital de Francia: "Que no sea por un tema personal importante, es lo que quiero pensar. Seguramente habrá un tema y deseamos que no que no sea, sobre todo desde aquí, deseamos que que no sea nada importante si ha tenido que viajar a París por un asunto personal. Desde aquí nuestro abrazo y cariño a a Mbappé en caso de que efectivamente pueda ser algo grave". "Sino es por eso, es surrealista", respondió Marcos Benito al presentador.