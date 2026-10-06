Mati Prats, sobre el vídeo de Mbappé montando en bici: "Frío y calculador"

Kylian Mbappé ha vuelto a encender al madridismo y ya van muchas veces desde que llegó al Santiago Bernabéu en el verano de 2024. Tras haberse lesionado de la rodilla durante el parón de selecciones y haber estado más en París que en Madrid cuando se suponía que debía estar recuperándose , el crack francés ha colmado la paciencia de los madridistas subiendo un vídeo a sus redes sociales donde aparece montando en bici. Un vídeo que ha adquirido aún más repercusión teniendo en cuenta que José Mourinho concedió una entrevista hace unos días donde señalaba explícitamente la peligrosidad de que sus futbolistas montaran en bicicleta. Sobre todo ello ha opinado Mati Prats en El Chiringuito de este lunes.

" Me parece frío y calculador porque nada es casualidad . El que llegue a las 11:15 al aeropuerto no es casualidad cuando el Madrid entrena a las 10:30. El que suba ayer una foto a las redes, un video montando en bicicleta cuando Mourinho dijo que estaba prohibido hace 10 días, no es casualidad. Es un pulso permanente. Alguien que se cree por encima del bien y del mal. El madridismo no ha calado en él. Entonces, como tiene esa bula, esos privilegios infinitos, de verdad, en serio, es un jugador súper inteligente , no me creo que sea tan torpe, ¿no? Lo hace a propósito, es un mensaje. Yo estoy convencido de que a Mbappé le preguntas: '¿Qué prefieres, ganar el Balón de Oro o la Champions?' Y seguramente te diga el Balón de Oro. No es un líder", comenta Mati Prats durante su intervención.

"Ahí te equivocas, hay una cosa... Para mí se va de madre. O sea, yo cuando veo lo de... Mbappé le echa un pulso a Mourinho con la bicicleta... que parece que está haciendo deporte extremo. Está en una bicicleta de paseando a Miss Daisy de verano azul con un casco a... a 2 km por hora. No está haciendo mountain bike", defiende José Luis Sánchez.

Para Josep Pedrerol, todo sería más fácil si Mbappé estuviera rodeado de mejores asesores de comunicación: "José, si tiene un asesor o no sé quién le publica las redes, que le lleva las redes, tiene que decirle: 'No publiques esto'".

"A lo que me refiero es que no es una cosa grave. Otra cosa es la gestión de sus publicaciones, pero de ahí a montar un quilombo porque le echa un pulso a Mourinho porque Mourinho dijo el otro día que no se puede montar en bici. Una cosa es montar en bici haciendo un descenso en mountain bike...", concluye José Luis Sánchez.

Mbappé vuelve a Valdebebas

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé se ejercitó de manera individual en la mañana de este lunes en las instalaciones de la Ciudad Real Madrid, con el objetivo de llegar al partido de LaLiga ante el Villareal este sábado. Pese a que el galo no formó parte del entrenamiento junto al resto de sus compañeros, el Real Madrid informó que el jugador trabajó durante la jornada vespertina tanto en el interior de la Ciudad Deportiva como sobre el césped de los campos de entrenamiento, donde trabajó con y sin balón.

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