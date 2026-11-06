Mati Prats pidió perdón a José Félix Díaz tras conocer las amenazas que estaba sufriendo: "Quizás me equivoqué"

Todo el misterio por quien iba a ganar el Balón de Oro terminó hace una semana. Harry Kane se coronó como el mejor futbolista del 2026, seguido de Kylian Mbappé en segunda posición y Lamine Yamal cerrando el podio en el tercer puesto. Uno de los votos más llamativos ha sido el de José Félix Díaz, el único periodista español que podía votar en el Balón de Oro. El director del Diario AS votó a Kylian Mbappé en primera posición y ha recibido muchas críticas por no haber votado a Lamine Yamal que es español en vez de a un francés. Uno de los más críticos fue Mati Prats en su editorial en el informativo de ElDesmarque y Josep Pedrerol le ha permitido disculparse con José Félix en El Chiringuito .

El editorial de Mati Prats en ElDesmarque

“¿Qué más tiene que hacer Lamine Yamal para ganar el Balón de Oro? Ayer otros dos golazos para demostrar que los que votan se han equivocado. Vamos, que nos han vuelto a tangar el Balón de Oro como pasó en el año del Mundial 2010. Pero lo peor es que esta vez ni siquiera nosotros hemos votado a un jugador español. Francia no duda: eligió a Mbappé; Argentina a Messi; Inglaterra a Kane; España a Mbappé. O sea, resulta que el Mundial que ganó Lamine con España o la Liga con el Barça no han sido suficientes. Burkina Faso, Honduras, Cabo Verde... todos estos países sí han elegido a Lamine como primero. El periodista español, no. ¿Cómo vamos a reclamar el Balón de Oro para uno de los nuestros si ni siquiera nosotros somos capaces de valorar y reconocer el talento?”, comentó Mati Prats en su editorial del pasado fin de semana sobre las votaciones al Balón de Oro.

Una crítica más, pero lo cierto es que ha habido una oleada de insultos en redes sociales y de desprecios a José Félix solo por votar algo que no les ha gustado. Por eso, después de que se conociesen sus votos, el periodista denunció esa campaña en su contra. “Yo entiendo que hay disparidad de criterios, pero lo que no entiendo es la intransigencia, las agresiones verbales, las amenazas, las situaciones... bueno, pues que a la gente que pueda haber cerca de mí, amigos, tal, pueden llegarles a inquietar, propiciadas por la actuación de algunos periodistas y medios de comunicación que se dedican a señalar, a repartir pasaportes y a repartir quién es español y quién no es español, y que hay que ser español para votar a un jugador español. Situaciones que a mí me han llamado poderosamente la atención y que han generado, pues evidentemente, mucha violencia social, ¿no?, vamos a decirlo así. Yo sí voto a España, lo que pasa es que voto primero a Mbappé, segundo a Lamine, e incluyo a cuatro jugadores de la selección española entre los diez. O sea, juro que no puedo entender que compañeros de profesión se dediquen a hacer eso. No lo entiendo”, denunció José Félix.

La disculpa de Mati Prats a José Félix

Tras escuchar las palabras de José Félix, el presentador de ElDesmarque no dudó en pedir disculpas y en justificar su editorial. “Yo empecé el programa así con el objetivo de generar un sano debate sobre las votaciones al Balón de Oro que se acababan de conocer. A mí me sorprendió mucho que el periodista español no votara a un jugador español en año de Mundial. Me da igual Lamine, que para mí es el mejor, Rodri, Fabián... Ahora bien, os prometo que yo no era consciente de la campaña de odio y de acoso que estaba sufriendo Félix y que también afectaba a algún miembro de su familia. No lo sabía, no era consciente. Sabía que le iban a dar palos desde Barcelona y tal, pero hasta tal punto de, como se ha dicho, alimentar una campaña de odio... ese era el último objetivo que yo tenía. A Félix le aprecio, le respeto, le admiro, me conoce desde que era un chaval. Y lo que hice cuando fui consciente de la situación fue pedirle perdón. Pedir disculpas: "Oye, Félix...". No le nombré, pero evidentemente yo hablaba del jurado español que vota en el Balón... quizás me equivoqué, no era el momento, no eran las formas. Yo le pedí perdón porque no quiero que Félix sufra una oleada de odio, de amenazas, ni nadie de su familia. Yo sé lo que es eso porque llevo 20 años sufriéndolas por ser "hijo de", y me parece injusto”.