La durísima crítica de María Trisac a la afición del Valencia CF: "Espero que por salud mental, Vinicius no visite Mestalla"

Por primera vez en muchos años, Vinicius no estará en Mestalla para jugar el partido ante el Valencia CF. El futbolista brasileño sigue cumpliendo sanción en LALIGA por su tirón de pelo a un jugador del Villarreal. Vinicius ha sido insultado -incluso de manera racista- y vilipendiado cada vez que ha pisado el feudo ché. María Trisac plasmaba en El Chiringuito su alegría porque el extremo carioca no vaya a estar esta temporada en el campo valencianista. "Es por su propia salud mental", señalaba.

Mestalla, territorio hostil para Vinicius

Unas palabras ante las que María Trisac no se pudo quedar callada: "Yo creo que será un partido más cómodo, porque evidentemente no tendremos que escuchar determinados insultos que jamás habría que escuchar ni en un campo de fútbol ni en ningún lugar. Entonces estoy de acuerdo contigo con que prefiero que Vinicius por salud mental y por tranquilidad, no visite un estadio como Mestalla".

Álex Silvestre aseguraba también que todos los aficionados que realizaron insultos racistas sobre Vinicius no volverán nunca a entrar a Mestalla: "Los que insultaron a Vinicius y los que Vinicius señaló, ya están fuera y nunca han vuelto a pisar un terreno de juego, eso para empezar. Es buena noticia y no vale generalizar a toda la afición del Valencia CF. Unos hechos que, para Juanma Rodríguez, no son suficientes para que Vinicius pueda regresar a Mestalla con plenas garantías de que algo similar no vuelva a suceder: "Como se expulsó a la gente que insultó a Vinicius, si Vinicius vuelve a ir a Mestalla, no, tú me aseguras que no hay riesgo de que le vuelvan a insultar... Pero no normalicemos, no normalicemos esa cuestión porque es verdad que Mestalla en concreto, es un campo muy hostil hacia Vinicius. Entonces tú lo que estás diciendo es, se sacó a la gente que insultó, luego ya está, solucionado el problema: Vinicius puede ir a jugar con tranquilidad a Mestalla como cualquier otro campo. Pues naturalmente que no. Actitudes como la de Kike no me gustan, no me gustan. Estás justificando (los insultos), Kike".