María Trisac se rompe al ver la despedida a Jesús de Miguel: "Unos padres jamás deberían de enterrar a sus hijos"

La familia y amigos de Jesús de Miguel han dado al futbolista un último adiós en su localidad natal antes de ser enterrado. En este pueblo toledano se han vivido momentos de mucha emoción tras una tragedia que ha conmocionado a toda la familia del fútbol. En El Chiringuito han querido hacerle también un último homenaje y María Trisac no ha podido contener las lágrimas al ver las imágenes de la despedida. La periodista ha dejado una reflexión que debe hacernos pensar a todos.

"Ha sido un día muy triste hoy, Josep, pero bueno, creo que ya por fin puede descansar en paz . Jesús y creo que su familia también posiblemente esté un poquito más aliviada hoy. Ya su gente ha estado cerca de la persona que que ya no va a volver, pero creo que en su memoria va va a permanecer para siempre en en la iglesia. Han podido hablar varios familiares suyos. y me quedo con el discurso de de un primo suyo que la verdad que nos ha atravesado a todos. De Miguel era madridista. Y y su primo recordó la frase de de Luka Modric , el día que se que se marchó el Real Madrid: 'No llores porque terminó sonríe porque sucedió' . Creo que nos consiguió a todos un poco poder sacar esa sonrisa, no, que en ese momento era prácticamente imposible de sacar y no sé, la verdad que representa muy bien la familia cómo era de Miguel, un chico humilde, un chico campechano, honesto", empezaba comentando Marcos Benito, que ha estado presente en la última despedida a Jesús de Miguel en Toledo.

Tras escuchar a su compañero, María Trisac rompió a llorar de la emoción: "Es que unos padres creo que no deberían enterrar a un hijo". Quién también se emocionaba era Cristina Cubero, que no podía evitar acordarse de Dani Jarque y su hija: "Yo recordaba a Dani Jarque. Fue muy distinto, pero recordaba mucho a Dani Jarque porque he visto crecer a su hija Martina, que se fue su padre cuando ella ni siquiera había nacido, ​​¿no? Y esa sensación de ver a Martina, la hija de Dani, que es como él y no lo vio, ​​¿no? Es pensar, esta niña crecerá sin ver a su padre, ​​¿no? Sin sin poder abrazarle, sin poder vivir la vida, ¿​​no? Es muy triste, es muy triste".

Alfredo Duro ha querido destacar también la humildad de Jesús de Miguel que se labró desde abajo una carrera en el fútbol español: "Jesús de Miguel venía de abajo. Viene de abajo. A mí me ha pasado hoy una cosa, en fin, yo entreno dos o tres días a la semana en Fuenlabrada. Él es de Navahermosa, Toledo, pero él se cría en Fuenlabrada. Él se cría en Fuenlabrada, es un barrio dentro Fuenlabrada que es la colonia del Naranjo. Yo he estado con unos chicos que bueno, que que son de ahí, de esa zona de Fuenlabrada, del Naranjo y uno de ellos me dice que llegó a jugar con él al fútbol. El fútbol áspero, modesto, se lo trabajó".

MÁS NOTICIAS