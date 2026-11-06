Alberto Núñez Feijóo aboga por retirar a España de la organización del Mundial 2030 si se celebra la final en Marruecos: "Es indiscutible"

Con las elecciones a la presidencia del Gobierno tan cerca, el deporte también puede convertirse en una herramienta de campaña. La candidatura de España para albergar el Mundial de fútbol masculino en 2030 se ha convertido en un tema de estado y en El Chiringuito han podido preguntar a Alberto Núñez Feijóo, candidato a la presidencia por el Partido Popular en las elecciones generales, sobre toda la polémica de la final del Mundial 2030 y la posibilidad de que se celebre la gran cita en Marruecos . Gonzalo Martorell ha sido el encargado de realizar la entrevista para El Chiringuito en la que Feijóo deja clara su postura sobre la sede de la final del Mundial 2030.

“¿Que Marruecos se queda con la final del Mundial 2030? Ojo a la respuesta de Feijóo porque va a dar que hablar, ¿eh? Atentos”, avanzaba Josep Pedrerol antes de mostrar el corte de la entrevista de Feijóo con Gonzalo Martorell. El candidato a la presidencia por el PP lo tiene claro y solo contempla una final en España. “Donde es lo justo, donde es lo oportuno, donde es indiscutible: en España. Primero, porque España es capaz de organizar cualquier evento deportivo con éxito, lo hemos demostrado. Segundo, porque España junto con Portugal fueron la sede de la organización del Mundial de fútbol; posteriormente se invitó a Marruecos y nada que decir. Tercero, porque España es la primera potencia del mundo y la campeona del mundo en el último mundial masculino y femenino, y por tanto España ha de organizar la final de la Copa del Mundo. Y si no la organiza, es mi opinión, España no debería de participar en la organización del Mundial”, contestaba tajantemente Alberto Núñez Feijóo.

El candidato a la presidencia va más allá y responde con un contundente “sí” cuando Gonzalo Martorell le pregunta a Feijóo si aboga por que España retire la candidatura de la organización del Mundial si Marruecos nos quita la final si él es presidente. Una respuesta muy tajante a un problema que puede ser munición política para la campaña electoral que está a punto de comenzar en nuestro país.

La final del Mundial 2030 entra en campaña electoral

El candidato del Partido Popular ha sido el primero de los candidatos a la presidencia de estas elecciones en someterse al test de El Chiringuito. Josep Pedrerol ya ha anunciado que también vendrán el resto de las principales fuerzas políticas y responderán, entre otras, a la misma pregunta sobre el Mundial de fútbol 2030.

¿Por qué se teme que España pueda perder la sede del Mundial? El presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, aseguró en septiembre que la final del Mundial 2030 se iba a celebrar en el Gran Estadio Hassan II de Casablanca, lo que despertó la polémica en nuestro país. De momento la FIFA no ha confirmado la sede y han asegurado que tomarán la decisión en “su debido momento”.